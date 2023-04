L’iMac 24 polliciè un gran computer, merito soprattutto del chip M1, ma con un difetto: la diagonale piccola, che per molti risulta insufficiente, soprattutto quando si lavora. Tantissimi utenti aspettano un iMac da 27 pollici con Apple Silicon, ma finora non sembra sia nei piani di Apple; le cose però potrebbero cambiare, almeno stando a nuove indiscrezioni emerse nelle scorse ore.

Il rumor proviene da un display analyst di Omdia, secondo cui Apple sarebbe al lavoro su iMac con pannello OLED e diagonali più ampie. Più nel dettaglio, sembra che Apple sia al lavoro su modelli da 27, 32 e 42 pollici, diagonali molto e ampie e perfino inedite, che permetterebbero anche di inserire hardware più potente dato il maggior spazio a disposizione.

Credit: Omdia

Inutile dire poi che iMac con schermi così ampi farebbero la gioia dei professionisti, che non dovrebbero più affidarsi a secondi monitor esterni per poter lavorare in serenità. Purtroppo però, sembra che dovremo pazientare ancora parecchio: secondo le stime di Omdia, i nuovi iMac con pannello OLED (QD OLED o WOLED che sia) non arriveranno prima del 2026-2027.

Alcune voci di corridoio parlerebbero di un iMac da 32 pollici con schermo Mini LED già per il 2023, ma è difficile credervi, dato che sembrano più verosimili i report secondo cui Apple, quest’anno, si limiterà ad aggiornare l’iMac da 24 pollici, non è ancora chiaro se con chip M2 o con il nuovo M3, anch’esso molto chiacchierato ma di cui non si hanno informazioni certe.

Al netto di questa analisi, è probabile che vedremo iMac con diagonali più ampie in futuro? Sicuramente sì, ma speriamo prima del 2027. Quattro anni sono molti e se da un lato potrebbe essere il momento perfetto per il passaggio alla tecnologia OLED, dall’altro Apple potrebbe sicuramente sfruttare le tecnologie attuali per rilasciare questi modelli con qualche anno di anticipo.