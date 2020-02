Impara a realizzare un Podcast grazie a Rick DuFer su Docety

Docety è la piattaforma di e-learning tutta italiana, nata grazie agli sforzi congiunti di Nicola Palmieri e Mario Palladino, in arte Redez e Synergo, famosi per la loro attività sul web e su YouTube come Quei Due Sul Server, e di Michele Forlante. Un progetto che ha avuto sin da subito ottimi riscontri dal pubblico grazie a un’offerta completa e alla possibilità di poter apprendere, imparare e formarsi comodamente da casa, ma con alcuni vantaggi come le lezioni One on One, in cui lo studente può chiarire e approfondire ciò che desidera direttamente con il docente.

I podcast, ovvero le trasmissioni radiofoniche diffuse attraverso le principali piattaforme di streaming musicale, possono essere un importante strumento grazie al quale incrementare la propria credibilità sul web, ampliare i propri clienti e in generale approfondire tesi e argomenti condividendoli con centinaia, se non migliaia, di persone. Saperne creare uno è dunque fondamentale per emergere e, grazie al videocorso dello youtuber e coach Riccardo Dal Ferro, in arte Rick DuFer, è oggi possibile.

DuFer è noto al pubblico per le opere ad argomento filosofico: sul suo canale YouTube porta avanti un progetto di divulgazione culturale, che ha lo scopo di condividere con il maggior numero di utenti possibile la capacità e la bellezza di imparare a pensare e a ragionare, spiegando le correnti filosofiche ad alcuni degli youtuber più famosi d’Italia, attraverso la rubrica DuFer spiega filosofi a youtuber. Non può mancare ovviamente il podcast Daily Cogito presente con costanza nella Top Ten dei podcast più ascoltati d’Italia.

Gli argomenti trattati sono molteplici e spaziano dalla filosofia all’attualità, passando per il web e dall’evoluzione del modo di pensare. DuFer è anche direttore delle riviste FiloSoFarSoGood, che tratta di cultura pop e di filosofia e dove si scandagliano i sentieri filosofici che pervadono il cinema, i videogiochi e la televisione, ed Endoxa, oltre all’attività su Patreon.

L’autore ha poi pubblicato vari libri come Elogio dell’idiozia e Spinoza&Popcorn ed è molto attivo come performer e autore teatrale: note le sue opere Seneca nel Traffico e i monologhi in arrivo nel 2020, rispettivamente Quanti giga pesa Dio su Philip K. Dick e Le vite di Spinoza. È anche docente e fondatore di Accademia Orwell, con sede a Schio, dove attualmente tiene corsi di scrittura creativa, e dove in passato sono stati affrontati vari temi come il public speaking, il teatro, il videomaking, la comunicazione e tanto altro.

Il videocorso su Docety, Docety Video, è accessibile tramite questo link e permette agli studenti di affrontare un percorso di crescita personale, volto a migliorare le skill di Public Speaking e Comunicazione Interpersonale, incentrandosi soprattutto sulla creazione e la pubblicazione di un podcast. A breve verranno anche introdotte le lezioni 1 on 1.