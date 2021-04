Impara Python per Data Science a soli 11,99€ grazie ad Udemy

Udemy, l’apprezzata piattaforma leader mondiale dell’e-learning, propone all’interno del suo ampio catalogo di corsi una nuova offerta: per un periodo limitato è possibile, infatti, accedere al corso online bestseller on demand “Python A-Z: Python per Data Science con esercizi reali” a soli 11,99 euro invece di 129,99 euro, con uno sconto pari al 91%! Si tratta di un’offerta incredibile, resa ancora più interessante dal fatto che Udemy offre un servizio on demand, comodamente fruibile da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e senza alcun vincolo di orario.

Il corso “Python A-Z: Python per Data Science con esercizi reali” è creato da Hidran Arias, ingegnere software di origini cubane che vive a Torino e che ha lavorato per molte compagnie italiane alla realizzazione di applicazioni web con le ultime tecnologie, come Swift, Java, Php, MySQL, Oracle, CSS, Gtml, NodeJS e Mongodb, e librerie Javascript come Angular 6, Ionic 3, ExtJS e JQuery. Hidran Arias ha ottenuto una valutazione di 4,4 stelle su 5 e migliaia di recensioni positive.

Nel dettaglio, il corso si compone di 71 lezioni divise in 7 sezioni differenti per una durata totale di 9 ore e 49 minuti. Grazie agli insegnamenti di Hidran Arias, avrete un punto di partenza importante che vi permetterà di sviluppare le vostre capacità di programmazione in Python in maniera graduale attraverso degli esempi in tempo reale.

Il corso mira a insegnare allo studente un nuovo e prezioso concetto di Python dopo ogni video, applicabile direttamente a compiti reali. Questo sistema stimola lo studente ad affrontare sfide analitiche della vita reale ed è stato pensato per tutti i livelli di abilità, anche se non si possiede alcuna esperienza di programmazione o background in statistica. Gli studenti impareranno ad usare le liste, le funzioni, le matrici, i Data Frames, le visualizzazioni avanzate dei dati e tanto altro ancora. Non dimenticate inoltre che è disponibile la sezione D&R per un contatto diretto tra docente e studente, fondamentale per imparare al meglio i concetti del corso ed eliminare qualsiasi dubbio.

Per seguire il corso “Python A-Z: Python per Data Science con esercizi reali” non sono inoltre necessarie conoscenze pregresse approfondite. Infatti, questo corso è destinato e dedicato a tutti coloro che vogliono imparare a programmare in Python in modo semplice e pratico, tramite compiti che andranno ad aumentare con gradualità le proprie conoscenze.

Vi ricordiamo che il prezzo di 11,99 euro è limitato nel tempo, quindi se siete interessati al corso online bestseller “Python A-Z: Python per Data Science con esercizi reali” è un’occasione da cogliere al volo. Inoltre, l’acquisto del pacchetto garantisce aggiornamenti costanti e inclusi nel prezzo e, una volta effettuato il pagamento, si avrà comunque un mese di tempo per chiedere il rimborso, così da poter testare la qualità del corso in prima persona.

La garanzia sulla qualità dei corsi offerti e sulle competenze nell’e-learning di Udemy è attestata dagli oltre 50 milioni di studenti provenienti da più di 190 Paesi, che l’hanno scelta come piattaforma, e dagli oltre 57.000 insegnanti che tengono 130.000 corsi in più di 60 lingue. Un catalogo immenso per una realtà che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la formazione a distanza, rivoluzionando il concetto stesso di digital training.