Imparare a programmare è divertente grazie a questo kit a tema Doctor Who

Imparare a programmare può essere divertente e con schede come Raspberry Pi e grazie a BBC Doctor Who HiFive Inventor Coding Kit, nato da una collaborazione tra BBC Learning, Tynker e SiFive, potrete apprendere nuove abilità e salvare la galassia viaggiando con Doctor Who. Questo kit, proposto a 75$, fornisce tutti gli strumenti e le lezioni necessarie per sviluppare i vostri progetti a tema sci-fi.

La scheda a forma di mano sviluppata da SiFive è equipaggiata con un processore SiFive RISC-V FE310-G003 a 150MHz, un’alternativa open source alle CPU x86_64 e ARM. Questa scelta è piuttosto insolita, dato che tipicamente schede di questa natura sono dotate di chip ARM o Atmel.

HiFive è dotato anche di Wi-Fi e Bluetooth che consentono la creazione di progetti IoT. I sensori integrati per luce, orientamento e direzione forniscono modi interessanti per fornire input ai vostri esperimenti. Inoltre, una matrice LED 6×8 RGB offre un modo per avere qualche sorta di output visivo colorato.

L’HiFive è dotato di un connettore edge molto simile a quello utilizzato sul micro:bit, ma resta da vedere se questo sarà completamente compatibile.

La scrittura del codice per HiFive è resa possibile utilizzando il linguaggio di programmazione a blocchi Tynker e l’apprendimento del bambino è supportato tramite una serie di lezioni raccontate come storie di Doctor Who. Il linguaggio a blocchi è rivolto ai bambini dai sette anni in su, ma una libreria MicroPython opzionale permetterà ai bambini più grandi di utilizzare la scheda per progetti più avanzati.

Il kit sarà venduto al dettaglio per 75$ e sarà disponibile su Amazon.com dal 23 novembre, noto ai fan come Doctor Who Day.