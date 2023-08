Durante la Gamescom 2023, AMD ha finalmente rivelato la FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3). Questo importante annuncio, arrivato in seguito a quello delle nuove schede RX 7800 e 7700 XT è stato accompagnato dall’introduzione di una soluzione separata per la generazione di frame che funziona su tutti i titoli compatibili con DX11 e DX12. Questo sviluppo segue le recenti rivelazioni del DLSS 3.5 di Nvidia e rappresenta un passo avanti rilevante per AMD nel settore dei videogiochi.

FSR 3, concettualmente simile al DLSS 3 di Nvidia, unisce la generazione di frame (Fluid Motion Frames) con l’upscaling a super risoluzione (FSR 2) e la riduzione della latenza (Anti-Lag+) in un numero, per il momento, limitato di giochi supportati. Titoli chiave come Forspoken e Immortals of Aveum saranno tra i primi a presentare questa tecnologia, promettendo miglioramenti nella fluidità e nella nitidezza dell’immagine.

Il FSR 3 è progettato per funzionare sia con le schede grafiche Radeon di AMD che con le GPU Nvidia e Intel, dimostrando un’ampia compatibilità tra i diversi fornitori.

La presentazione di FSR 3 è avvenuta durante la Gamescom, dove sono state mostrate alcune dimostrazioni dal vivo delle sue capacità. I giochi Forspoken e Immortals of Aveum sono stati eseguiti su una Radeon 7900 XTX a 4K, con l’attivazione della v-sync per garantire una distribuzione uniforme dei fotogrammi.

in seguito alla dimostrazione, alcuni degli addetti ai lavori presenti, hanno notato che FSR 3 sembrava essere all’altezza del DLSS 3 di Nvidia in termini di fluidità e chiarezza, considerandolo un inizio promettente. Forspoken, infatti, è riuscito a mantenere i 120fps stabili, mentre Immortals of Aveum ha mancato di poco il target, mostrando comunque dei risultati indubbiamente positivi.

FSR 3

FSR 3 utilizza una combinazione di input di vettori di movimento da FSR 2 e di analisi del flusso ottico ma, a differenza del DLSS 3 di Nvidia, non richiede componenti hardware IA. L’analisi del flusso ottico avviene tramite calcolo asincrono, con la quantità di calcolo influenzata dal gioco. Questa implementazione basata sul software, consente a FSR 3 di essere compatibile con GPU di diverse aziende e anche con le console di attuale generazione, seppur con un frame rate consigliato di 60 fps per ottenere i risultati migliori.

Oltre a FSR 3, AMD ha anche introdotto AMD Fluid Motion Frames (AFMF), una soluzione di generazione di frame a livello di driver per titoli DX11 e DX12. Questa tecnologia utilizza solo il flusso ottico per generare fotogrammi aggiuntivi da inserire fra quelli di base, consentendo un miglioramento del frame rate e una migliore qualità dell’immagine. AFMF può offrire miglioramenti superiori al 90%, in termini di frame rate, a seconda dell’hardware e del gioco. Anche se AFMF ha alcune limitazioni in termini di qualità dell’immagine, rappresenta comunque un’opzione indubbiamente interessante.

FSR 3 sarà disponibile nel settembre 2023, mentre AFMF solamente nel primo trimestre del 2024. Al momento noi siamo davvero curiosi sia di vedere in azione queste due tecnologie sia di comprendere come verranno sfruttate nei prossimi mesi.