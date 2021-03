In arrivo la CPU TikTok? ByteDance entrerà nel mercato dei semiconduttori

La startup cinese ByteDance, creatrice del social di enorme successo TikTok, sembra essere in procinto di entrare nell’affollato e difficile mercato dei semiconduttori. Che sia in arrivo un’altra possibile alternativa ad AMD e Intel? Scopriamo insieme cosa sta succedendo dall’altra parte del mondo.

L’azienda alle spalle di TikTok, l’applicazione per la condivisione di video più popolare degli ultimi mesi, ha iniziato la ricerca di personale qualificato per la progettazione di chip. Secondo la fonte infatti, ByteDance avrebbe pubblicato almeno una dozzina di annunci di lavoro tra Pechino e Shanghai alla ricerca di ingegneri del software e dell’hardware.

Un rappresentante dell’azienda avrebbe confermato che ByteDance vuole entrare in competizione con i big del settore nel mercato dei chip per server realizzando un proprio prodotto basato su design ARM.

Fondata da Zhang Yiming, ByteDance è diventata la startup di maggior valore al mondo grazie al successo di TikTok e del suo clone domestico, Douyin. La società, valutata circa 180 miliardi di dollari, si dice che stia esplorando un’offerta pubblica iniziale per alcune delle sue attività a Hong Kong, tra cui appunto Douyin.

Mostrando il proprio interesse per il mondo delle CPU e dei semiconduttori in generale, l’azienda ha dimostrato di voler fare parte del mercato di maggiore interesse per il governo cinese in questo momento. Durante il Congresso Nazionale del Popolo di questo mese, il governo ha promesso di aumentare la spesa e guidare la ricerca in chip all’avanguardia e intelligenza artificiale, in uno degli innumerevoli sforzi per competere con gli Stati Uniti per l’influenza globale.

Baidu, azienda che fornisce il motore di ricerca dominante in Cina e rivale di ByteDance, ha recentemente raccolto 230 milioni di dollari per la sua divisione di chip AI in vista di un potenziale spin-off del business.

Dopo Huawei, la quale sarebbe al lavoro sulla realizzazione dei propri processori x86 per desktop e laptop, ByteDance sarebbe l’ennesima azienda di successo cinese a tentare un salto nel mondo dei semiconduttori per allargare i propri orizzonti.