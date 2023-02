Un paio di settimane fa vi abbiamo riportato che gli SSD 990 Pro di Samsung presentano un problema piuttosto preoccupante che porta a una rapida riduzione del livello di “salute” delle unità (anche del 10% in poche settimane). Normalmente, tale valore è pari al 100% quando un dispositivo non è mai stato usato, ma scende gradualmente nel corso dei mesi. Tuttavia, sorge un problema quando inizia a diminuire in maniera esponenziale senza che sia stato scritto alcun dato sull’unità. Questa incresciosa situazione è stata portata allo scoperto da numerose segnalazioni apparse online su diversi forum, come quelli di Overclock.net, o Reddit. L’azienda coreana aveva in precedenza affermato di essere a conoscenza del problema e di essere impegnata a investigare la questione.

Oggi abbiamo buone notizie per i possessori di 990 Pro. Infatti, un moderatore del forum ufficiale di Samsung Community ha offerto ulteriori dettagli sulla questione, affermando che Samsung sta esaminando le richieste di anomalie dei clienti relative alla percentuale SMART utilizzata e/o allo stato di salute dell’SSD 990 Pro, riconoscendo che i tecnici sono stati in grado di replicare i problemi degli utenti riscontrati in determinate condizioni d’uso. In seguito alle indagini condotte, sembra che una soluzione sia ormai imminente, tanto che il moderatore ha indicato che Samsung pubblicherà probabilmente un aggiornamento del firmware nel corso del mese.

Puget Systems e Samsung hanno collaborato per identificare la causa dei problemi delle unità SSD 980 Pro, scoprendo che era dovuto a un rapido declino della loro salute che avrebbe potuto portare al guasto delle stesse. La soluzione risiede nell’aggiornamento del firmware dalla versione 3B2QGXA7 alla più recente 5B2QGXA7. La scorsa settimana, Puget ha annunciato di non utilizzare più gli SSD Samsung 990 Pro e 980 Pro (eccetto il 980 Pro da 500GB), in attesa che la situazione si risolva. Al loro posto, userà SSD Sabrent con capacità da 1 a 4 TB.