AMD ha pubblicato i nuovi driver Radeon (23.9.1) che aggiungono il supporto per le tecnologie HYPR-RX e Anti-Lag+ su tutte le GPU RDNA 3. Una bella novità per chi ha GPU compatibili, che guadagnano in qualità e prestazioni in attesa di FSR 3.

Le novità in questione sono HYPR-RX e il supporto per Anti-Lag+. Entrambe le tecnologie sono supportate da tutte le GPU RDNA 3, comprese le recentissime la Radeon RX 7800 XT e la Radeon RX 7700 XT.

AMD HYPR-RX è una funzione dei driver che permette di attivare Radeon Boost, Radeon Anti-Lag+ e Radeon Super Resolution per aumentare le prestazioni quando necessario. Lo si può abilitare anche per tutti i titoli DX12/DX11 direttamente dal driver, ma l’aggiornamento è previsto per l’inizio del 2024. Al momento, Anti-Lag+ supporta tutte le GPU RDNA 3, mentre la tecnologia Anti-Lag standard supporta le GPU RDNA 2 e inferiori.

AMD Radeon Anti-Lag+ serve invece a garantire una migliore reattività grazie a un’ottimizzazione della generazione dei frame per ogni singolo gioco. Il supporto al momento è limitato a una manciata di titolo, ma dovrebbe crescere rapidamente nell’immediato futuro.

I driver Adrenalin Edition 23.9.1 inoltre aggiungono il supporto AMD Radeon Boost per Resident Evil 4 Remake e Ghostwire: Tokyo.