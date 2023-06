Se la sicurezza del vostro dispositivo è una priorità e siete alla ricerca di un antivirus affidabile, Norton 360 vi permetterà di avere la tranquillità di navigare e lavorare online senza preoccupazioni. L’intera suite, sebbene a prezzo pieno possa sembrare poco allettante, torna oggi a prezzo scontato e il bello è che si può acquistare direttamente su Amazon.

Le offerte riguardano tutte le versioni di Norton 360, dalla Standard alla Premium, passando per la Plus e Deluxe. I tagli di prezzi cambiano a seconda della versione del software, ma potete risparmiare cifre importanti a prescindere dal pacchetto scelto, anche se la convenienza maggiore la si ottiene acquistando la versione Premium. Su quest’ultima vi è infatti uno sconto del 64%, tra i più alti di sempre.

Detto ciò, è importante segnalare che le offerte riguardano la chiave di attivazione spedita via e-mail, permettendovi così di beneficiare subito degli innumerevoli vantaggi di Norton 360. Nonostante la sofisticatezza del software, gli utenti meno esperti troveranno la stessa semplicità d’uso dell’antivirus preinstallato nel sistema operativo, anche perché sarà Norton 360 a mettere in campo una serie di operazioni per far sì che il vostro PC rimanga sempre protetto e performante.

Se acquistate la versione Premium che, ribadiamo, è la più conveniente di questa promozione, potete proteggere fino a 10 dispositivi dalle minacce informatiche. I dispositivi non devono essere per forza desktop o portatili, dato che Norton 360 ha un’applicazione dedicata anche per smartphone e tablet.

La sicurezza informatica, si sa, dipende anche da come utilizziamo le nostre password e dove salviamo i dati personali, ed ecco perché Norton 360 offre anche un password manager e 75GB di backup nel cloud. Con questi extra potete proteggere/creare in modo sicuro le vostre password e archiviare i vostri dati importanti. Insomma, un’ampia gamma di funzionalità di protezione, accessibili per un tempo limitato a poche decine di euro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!