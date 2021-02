In cerca di un nuovo NAS casalingo? Costruitelo con un Raspberry Pi CM4!

Il Raspberry Pi Compute Module 4 ha introdotto alcune caratteristiche piuttosto interessanti per la realizzazione di progetti basati sul Single Board Computer più popolare al mondo. Infatti, ricordiamo che il dispositivo è dotato dello stesso System on Chip di Raspberry Pi 4, ma possiede un diverso form factor, introduce un connettore PCIe 1x e le unità di elaborazione Tensorflow ed è disponibile in ben 32 varianti con prezzi a partire da soli 25$. Queste opzioni permettono di creare progetti piuttosto utili, tra cui quello del maker Mehdi, il quale ha pubblicato su GitHub i progetti per realizzare un PCB personalizzato che andrà ad aggiungere connettori e strumenti per realizzare un vero e proprio NAS fai da te.

Credit: Mehdi

Il PCB è stato creato utilizzando un’applicazione open source chiamata KiCAD. L’idea era di creare l’accesso agli ingressi necessari su Compute Module 4, come PCIe e I2C, fornendo anche elementi come un connettore Ethernet per offrire il supporto alle reti cablate. Il progetto è stato sviluppato prendendo come riferimento la scheda ufficiale CM4 IO. Realizzata direttamente dalla Raspberry Pi Foundation, che ha anche reso i file KiCAD disponibili a tutti come download gratuito, la scheda si è rivelata un valido punto di partenza per il PCB personalizzato poiché ha già alcuni dei componenti necessari mappati e una sezione progettata per il collegamento a CM4.

Credit: Mehdi

La versione attuale del PCB di Mehdi include uno slot PCIe x1 Gen 2, USB master/slave, una porta Ethernet, HDMI full-size e accesso a 9 pin GPIO. Nel caso foste interessati, trovate ulteriori approfondimenti nella pagina ufficiale del progetto su GitHub. Secondo Mehdi, la scheda sta già funzionando come previsto, ma sono probabili piccole revisioni future.