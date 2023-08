Bill Murphy, Manager GTM per ISV di AMD, mette in guardia da possibili truffe riguardanti i giveway. Murphy ha notato che una pagina di nome “Indie Kings” ha organizzato un concorso che consentirebbe ai partecipanti di avere una possibilità di vincere una scheda grafica Radeon 7900 XTX a tema Starfield.

Hey folks, be wary of fake giveaways for the custom #Starfield GPU. Just a heads up that as of this moment, we do not believe this is a partner of AMD or Bethesda. Please be wary. https://t.co/VFmHI0GO26

— Bill Murphy @ AMD (@TheBillMurphy) August 28, 2023