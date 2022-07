Le sanzioni imposte da tanti paesi, compresa l’Italia, alla Russia dopo la sua invasione dell’Ucraina stanno mettendo a dura prova l’economia del paese guidato da Vladimir Putin. Infatti, iniziano a scarseggiare componenti e dispositivi realizzati dai maggiori produttori mondiali di elettronica, dopo che questi ultimi hanno abbandonato lo Stato (come Apple, ASUS, Samsung, Sony, AMD, Intel e altri ancora).

Proprio per questo motivo, qualche mese fa il Ministero dell’Industria e del Commercio russo aveva deciso di aggiungere all’elenco dei prodotti consentiti per le vendita attraverso il mercato parallelo tantissimi articoli di brand occidentali, dalle automobili con relative parti di ricambio e pneumatici, agli smartphone, computer e componenti, allo scopo di aggirare i limiti della vendita diretta da parte delle case madri.

A quanto pare, un accessorio fondamentale sta affrontando uno shortage importante: stiamo parlando delle tastiere. Nonostante sia possibile importarle anche tramite il mercato grigio, le tastiere mancano di localizzazione, quindi è difficile recuperarle con tasti dotati di lettere russe. Il Ministero dell’Industria e del Commercio ha riferito che i venditori potrebbero incidere le lettere russe sulle tastiere importate senza gravare sul prezzo del prodotto, ma secondo una fonte di Kommersant l’operazione potrebbe costare fino a 32 dollari. Ovviamente, incidere sui tasti di una tastiera per desktop è più semplice, ma su notebook si rende necessario smontare il prodotto per l’incisione, a meno di non utilizzare degli adesivi (che potrebbero rovinarsi con il tempo).

Una fonte governativa anonima ha dichiarato a Kommersant:

Ci sono problemi con la fornitura di workstation [con layout di tastiera russo] ai dipartimenti nell’ambito di contratti già firmati. I termini delle gare d’appalto vietano agli appaltatori di consegnare workstation senza tastiera o con layout di tastiera inglese.

Le tastiere e i notebook con layout russo sono invece disponibili in molti stati ex-URSS, compresa l’Ucraina, ma, ovviamente, a causa delle sanzioni non possono spedire i prodotti in Russia.