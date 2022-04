Creare contenuti è diventato sempre più importante in un mondo dove anche una singola persona, spinta anche dalla passione, può diventare qualcuno. NVIDIA è un’azienda che storicamente ha sempre dato importanza ai suoi clienti più “creativi”, arrivando a realizzare l’ecosistema NVIDIA Studio, con il quale gli utenti possono sfruttare strumenti e funzionalità, aiutati anche dall’Intelligenza Artificiale con le schede RTX, per dare vita alle loro idee nel più breve tempo possibile.

Photo Credit: NVIDIA

Tramite un comunicato stampa, la società californiana ha annunciato il lancio di nuova serie a cadenza settimanale chiamata “In the NVIDIA Studio“, tramite la quale intende celebrare gli artisti, il loro lavoro e, perché no, anche ispirare nuovi creativi a realizzare i propri sogni. Oltre ad update esclusivi di applicazioni importanti come NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast, saranno forniti approfondimenti su nuovi strumenti e integrazioni nei software creativi più diffusi, comprese le funzionalità assistite dall’IA che possono occuparsi delle attività più banali. Ma non è tutto: saranno pubblicate anche informazioni inerenti ai nuovi driver in arrivo.

Photo Credit: NVIDIA

Questa settimana si parte con l’artista 3D Jasmin Habezai-Fekri, che crea la sua arte con Unreal Engine, Blender e Substance 3D utilizzando una GPU GeForce RTX 2070. Le sue velocità di rendering sono aumentate su GPU RTX in Blender, mentre Unreal Engine beneficia del DLSS, aumentando l’interattività della viewport usando l’AI per upscalare i frame renderizzati a una risoluzione inferiore, pur mantenendo tutti i dettagli.

Tra le risorse e i collegamenti che possono offrire un valore aggiunto vi sono: