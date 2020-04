In-WIn 216, un case dal design moderno e pulito

In-Win ha introdotto un nuovo case mid-tower chiamato In-Win 216. Questo case presenta un design moderno e pulito, con un fronte chiuso a eccezione di una feritoia presente sul lato destro, in modo da consentire l’ingresso dell’aria per le tre ventole da 120mm che è possibile installare nella parte frontale. Il design minimalista è spezzato da un “decoro” in alluminio, posto invece sul lato sinistro.

Dotato ovviamente del classico pannello in vetro temperato volto a mettere in bella mostra gli interni del PC, il case supporta schede madri fino al formato E-ATX. Da notare inoltre che, allo scopo di mantenere un design minimale, il pannello in vetro temperato è inserito in uno slot sul fondo del case, così da essere tenuto in posizione solo da due viti invece di quattro.

L’interno è dotato di un copri-alimentatore, 2 slot per HDD da 3.5″ e fino a 5 slot per SSD da 2.5″ (2 sono pre-installati). Il Case offre inoltre la possibilità di montare la scheda video verticalmente. Parlando di dissipazione, il nuovo In-Win 216 offre spazio per dissipatori ad aria alti fino a 166mm, mentre per i dissipatori a liquido troviamo spazio per radiatori da 360mm (fronte), 240mm (parte superiore) e 120mm (retro). Quanto a connettività, sul pannello I/O frontale troviamo 2 porte USB 3.0 e i jack per l’audio da 3.5mm. Prezzo e disponibilità del case sono tuttavia sconosciuti.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacciono i case minimali o preferite un design più particolare?