In Win 309 con 144 LED RGB Addressable sul pannello frontale

In Win 309 si prepara ad arrivare sul mercato con un particolare pannello frontale illuminato da ben 144 LED RGB.

I LED RGB non sono mai troppi, per questo In Win ha presentato il nuovo case In Win 309 che presenta un pannello frontale illuminato da ben 144 LED RGB. L’In Win 309 è un case mid-tower in acciaio SECC ed ABS con dimensioni di 500 x 238 x 553 mm (H x L x P) e un peso pari a 13,65 chilogrammi.

La peculiarità del case, come accennato, è il pannello frontale che costituisce una specie di display a matrice di punti composto da 144 LED RGB addressable che grazie al software GLOW2 di In Win è completamente personalizzabile e consente di ricreare immagini in pixel art o impostare interessanti effetti di illuminazione.

Il case inoltre presenta un piccolo microfono nascosto sulla parte superiore che permette al pannello di percepire i suoni ambientali con cui i led interagiscono quando ad esempio si ascolta la musica o si videogioca. Ovviamente è richiesto un header RGB sulla scheda madre per la gestione dell’illuminazione.

Come al solito In Win ha dotato il case di una connettività completa sul bordo laterale, più precisamente una USB 3.1 Gen 2 Type-C, due USB 3.0, due jack per cuffie e microfono e due pulsanti con i quali regolare la velocità e l’illuminazione delle ventole. Il case infatti viene fornito con quattro ventole da 120 mm EGO AE120 preinstallate.

Per quanto riguarda il form factor delle motherboard è possibile montare Mini-ITX, Micro-ATX ed ATX fino a 305 x 268 mm. Presenta inoltre sette slot di espansione PCIe posteriori ed ospita schede video fino a 350 mm (anche in verticale). Altra peculiarità che non si vedeva da un po’ è l’alloggio per l’alimentatore posto nella parte superiore che supporta PSU con una lunghezza massima di 200 mm.

Per quanto riguarda il raffreddamento, il case In Win può ospitare fino a sette ventole da 120 mm di cui tre nella parte superiore, tre nella parte inferiore e una in quella posteriore. In questo modo è possibile installare radiatori fino a 360 mm, oppure nel caso di dissipatori ad aria è possibile montare dissipatori fino ad un’altezza di 160 mm. Infine per lo storage è possibile montare fino a tre drive da 2,5 pollici o due da 3,5 pollici. Il tutto chiuso ovviamente da un pannello laterale in vetro temperato.

Per ora l’azienda non ha ancora fornito alcun dettaglio su disponibilità e prezzo.