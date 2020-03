In Win presenta il B1, case mini-ITX con design curvo e vetro temperato

In Win ha presentato oggi un case dal design molto particolare, un mini-ITX dalle dimensioni ridotte all’osso, che non rinuncia ad un’estetica accattivante e futuristica, l’In Win B1. A caratterizzarlo sono il vetro temperato e la forma curvata dell’intero case.

Per quanto sia ormai uno standard, il vetro temperato su un case di tali dimensioni è una vera rarità; lo chassis infatti misura solo 302 x 238 mm per un’altezza di soli 108mm. Un case quindi molto simile ai mini-PC in stile NUC, che tuttavia offre un design davvero particolare. Il vetro temperato fumé lascia una vista completa sull’hardware interno, mentre la forma completamente curva insieme ai due piedistalli, uno integrato per disporlo in orizzontale e l’altro separato per l’appoggio verticale, danno un aspetto moderno.

In Win fornisce il case con un alimentatore integrato da 200W classificato 80+ Gold, una ventola da 80 mm in estrazione preinstallata e un filtro antipolvere lavabile. All’interno c’è spazio per ben 2 SSD o HDD da 2,5 pollici ed è possibile montare un dissipatore per la CPU dall’altezza massima di 60mm. Manca lo spazio per una GPU discreta, d’altronde il case non è pensato per una configurazione ad alte prestazioni, quanto piuttosto per un utilizzo da salotto per il gaming leggero o come HTPC.

Sul fronte della connettività solo l’essenziale, una singola porta USB 3.0 e un ingresso jack da 3,5 mm combinato per cuffie e microfono, entrambi posti sul frontale. Posteriormente invece abbiamo solo l’ingresso DC per l’alimentatore.

Attualmente l’unico colore utilizzato è il nero, anche se non sono state ancora fornite informazioni circa la disponibilità ed il prezzo per l’Italia.