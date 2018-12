In Win Z-Tower, quando l’arte e i case per computer s’incontrano

In Win ha annunciato Z-Tower, ottava generazione della sua linea di chassis Signature in edizione limitata. Realizzato artigianalmente con materiali di alta qualità, lo Z-Tower ha un design con struttura che lo distingue da qualsiasi case per PC che avete visto sinora. Si differenzia anche per il peso: ben 42 chilogrammi di alluminio, grazie a cinque pezzi di metallo spessi 5 centimetri messi insieme e lucidati a mano.

“La struttura cava favorisce prestazioni termiche eccellenti per i componenti, poiché il flusso d’aria può essere canalizzato in tutta la struttura. Z-Tower è progettato per supportare PC di fascia alta e consente di usare le ultime schede video ad alte prestazioni, dissipatori per CPU, sistemi di raffreddamento a liquido e schede madre in formato E-ATX”.

Il case offre otto slot PCI Express che possono ospitare schede fino a 340 mm (con un’ampiezza di 158 mm), con la possibilità di orientare fino a due schede in verticale (nella confezione c’è una scheda riser). Si possono installare dissipatori ad aria alti fino a 170 mm e ovviamente un radiatore fino a 360 mm – in alternativa 3 ventole da 120 mm. L’archiviazione è garantita da due unità da 2,5 ” / 3,5″ e per quanto riguarda l’alimentatore sono supportate soluzioni con una profondità fino a 210 mm.

Non mancano una USB 3.1 Gen 2 Type-C, due USB 3.0 e due jack audio da 3,5 mm nella parte superiore della struttura. Il tutto occupa 720 x 400 x 740 mm (H x W x D). Il prezzo non è stato reso noto, ma stando ad alcune stime fatte al Computex di giugno si dovrebbe aggirare intorno ai 6000 dollari al pezzo. Ogni case richiede 3 giorni per essere realizzato e 24 ore di lavoro umano dopo che le parti sono state lavorate dalle macchine.