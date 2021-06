Inno3D, ecco le nuove proposte basate su GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti

Tramite un comunicato stampa, INNO3D ha annunciato le sue nuove schede grafiche basate sulle GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti di NVIDIA. I modelli in questione appartengono alla serie iCHILL Frostbite, X4, X3 e INNO3D X3/OC.

La GeForce RTX 3080 Ti iCHILL Frostbite è stata realizzata con componenti di alta qualità per offrire elevate prestazioni in-game anche in virtù del suo waterbock in grado di raffreddare al meglio le varie parti. Rispetto alle precedenti versioni di iCHILL Frostbite, i componenti sono stati riposizionati in modo che siano più vicini tra loro riducendo i pad termici a uno spessore di appena 1mm, mentre quello del blocco di rame nichelato è stato ridotto a soli 5,5 mm. Anche il flusso d’acqua all’interno del dissipatore è stato ottimizzato rispetto ai precedenti modelli della serie RTX 20. Utilizzando un radiatore da 240 mm o 360 mm è possibile ottenere temperature di circa 60-65 °C.

Le GeForce RTX 3080 Ti/RTX 3070 Ti iCHILL X4 e X3 seguono le orme delle precedenti GPU INNO3D RTX serie 30. Ai modelli è stato applicato un overclock di fabbrica ed utilizzano un dissipatore ad aria con tripla ventola Scythe da 9cm asimmetrica per massimizzare il flusso d’aria e di minuire la rumorosità. L’X4 è dotato di una ventola laterale di 4,5cm per raffreddare l’area MOSFET aggiungendo ulteriore efficacia al raffreddamento. Su iCHILL X4 sono presenti otto heatpipe in rame, mentre l’X3 è dotato di sette heatpipe in rame. Sia iCHILL X4 che X3 sono inoltre dotati di LED RGB compatibili con la maggior parte degli ecosistemi utilizzati sulle schede madri.

Per coloro che necessitano di schede video più compatte, i modelli INNO3D X3 e X3 OC occupano solo due slot di espansione e sono larghi 112 mm, rendendoli perfetti, quindi, per le build MATX e ITX SFF (Small Form Factor). La lunghezza delle schede è di 300 mm, lasciando il posto a tre grandi ventole da 9cm e con 7 heatpipe in rame (3080 Ti) o 6 heatpipe in rame (3070 Ti) per un raffreddamento ottimale.

Al momento, purtroppo, non conosciamo prezzi e disponibilità di questi nuovi prodotti.