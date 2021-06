Inno3D, questa nuova GeForce RTX 3080 Ti occupa solo due slot

A causa del consumo energetico piuttosto elevato delle GPU basate sull’architettura Ampere, NVIDIA ha dovuto impiegare sistemi di raffreddamento larghi 2,5 slot sulle sue schede grafiche Founders Edition. I partner dell’azienda hanno seguito l’esempio, quindi la maggior parte delle schede GeForce RTX 3080 e RTX 3090 (due tra le migliori schede video in commercio) sono dotate di enormi dissipatori che occupano 2,5 slot PCIe, limitando la loro compatibilità con alcuni PC. Inno3D ha deciso di cambiare le carte in tavola, presentando un nuovo modello di GeForce RTX 3080 Ti più sottile e che occupa solo due slot in altezza.

Le specifiche della GeForce RTX 3080 Ti X3 OC di Inno3D sono abbastanza standard. La scheda è basata sulla GPU GA102 di NVIDIA con 10.240 core CUDA che possono funzionare fino a 1.680MHz in modalità boost, oltre a 12GB di memoria GDDR6X con una velocità di trasferimento dati di 19GT/s per un totale di 912GB/s di larghezza di banda. Il dispositivo utilizza un circuito stampato custom con un modulo di regolazione della tensione a 17 fasi e presenta due connettori di alimentazione PCIe ausiliari a otto pin.

La scheda è larga 112mm e lunga 300mm, ma, a differenza degli altri prodotti basati sulla GeForce RTX 3080, la RTX 3080 Ti X3 OC è alta solo 35mm e occupa due slot PCIe. Inno3D afferma che ciò migliorerà notevolmente la compatibilità con i case per PC Micro-ATX e Mini-ITX.

Sebbene il sistema di raffreddamento utilizzato dalla GeForce RTX 3080 Ti X3 OC di Inno3D sia più sottile rispetto ai design concorrenti, ci aspettiamo comunque che sia più che sufficiente, poiché è composto da tre grandi dissipatori di calore interconnessi utilizzando sette heatpipe, tre ventole da 90mm e un backplate posteriore. I dissipatori raffreddano la GPU, la memoria e il VRM, i tre componenti più caldi di qualsiasi scheda grafica.

Inno3D ha già inserito la sua GeForce RTX 3080 Ti X3 OC sul proprio sito Web, quindi dovrebbe debuttare a breve sul mercato. Purtroppo, al momento non è stato specificato alcun prezzo ufficiale.