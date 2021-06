Innodisk, in arrivo nuovi moduli DDR5 per applicazioni industriali

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Il noto produttore Innodisk ha annunciato l’arrivo di nuovi moduli DDR5 di livello industriale progettati per “5G, deep learning, intelligenza artificiale, edge computing, smart medical, super-computing e applicazioni mission-critical“.

Il comunicato stampa dell’azienda taiwanese esalta i vantaggi delle DDR5, comprendenti la velocità di trasferimento massima teorica di 6400 MT/s, il voltaggio di 1,1V che consentirà di risparmiare energia e l’aumento della capacità dei die sino a 64 Gb, portando la capacità potenziale massima per una singola DIMM a 128GB. Tuttavia, non sono state fornite le specifiche esatte dei suoi nuovi moduli.

È solo verso la fine che le cose diventano interessanti con Samson Chang, corporate VP e GM della global embedded e server DRAM business unit di Innodisk, che parla di “IC originali, anti-solforazione, dissipatore di calore e tecnologie di rivestimento con affidabilità di grado industriale” per i DIMM, che saranno utilizzati da hyperscaler e dall’industria per “5G, deep learning, AI, edge computing, smart medical, super-computing e applicazioni mission-critical”.

In definitiva, Innodisk commercializzerà DIMM DDR5 con dissipatori di calore e rivestimenti speciali, questi ultimi solitamente utilizzati per scopi come il miglioramento della resistenza all’acqua e alla polvere negli ambienti difficili che si possono trovare in ambito industriale. Si prevede inoltre che verranno utilizzati altri accorgimenti per incrementare l’affidabilità a lungo termine dei DIMM in condizioni difficili. Al momento, i moduli DDR5 disponibili sul sito non dispongono di dissipatori di calore, non sono ECC e sono disponibili con capacità di 16GB e 32GB fino a 4800 MT/s.