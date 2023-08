MSI ha recentemente lasciato trapelare informazioni cruciali sui prossimi processori desktop di 14a generazione di Intel in un video di formazione sul proprio canale YouTube. Con il nome in codice Raptor Lake-S Refresh, questi processori dovrebbero essere lanciati nel corso dell’anno e la fuga di notizie ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati di tecnologia.

Photo Credit: Intel

Il video trapelato, anche se ora è stato reso privato, è stato brevemente accessibile e ha divulgato dettagli significativi sui miglioramenti delle prestazioni che possiamo aspettarci dai processori Intel di 14a generazione. Secondo le informazioni trapelate, i processori Intel di 14a generazione dovrebbero presentare un incremento medio delle prestazioni di solo circa il 3% rispetto alle controparti di 13a generazione. Tuttavia, il Core i7 di questa generazione sperimenterà un sostanziale aumento del 17% nei carichi di lavoro multithread, spingendolo in avanti in termini di potenza di elaborazione pura.

I Core i5-14600K e Core i9-14900K manterranno lo stesso numero di core delle loro controparti di 13a generazione. Il Core i7-14700K subirà una trasformazione nella configurazione dei core, passando da una configurazione di otto core per le prestazioni e otto core per l’efficienza a una configurazione con dodici core per l’efficienza. Questa modifica è responsabile dell’impressionante miglioramento del 17% in alcuni carichi di lavoro multithread.

È interessante notare che le informazioni trapelate fanno luce anche sull’architettura di questi processori. Non ci saranno cambiamenti significativi nei chip di 14a generazione di Intel, continueranno a essere costruiti sulla tecnologia di processo Intel 7 (10nm), mantenendo la compatibilità con le schede madri Z690 e Z790 esistenti di MSI.

Un aggiornamento degno di nota è rappresentato dal supporto di frequenze DDR5 più elevate e da miglioramenti alla cache L3. Questi miglioramenti contribuiranno probabilmente a migliorare le prestazioni complessive della 14a generazione.

Sono iniziate a circolare voci secondo cui Intel potrebbe svelare i suoi processori di 14a generazione durante l’evento Innovation 2023, previsto per il mese prossimo. La comunità dei videogiocatori, in particolare, è ansiosa di vedere come l’ultima offerta di Intel si collochi rispetto ai processori X3D di AMD e se Intel possa reclamare la sua posizione di scelta principale per le CPU da gaming.

Sebbene la fuga di notizie accidentale da parte di MSI fornisca uno sguardo allettante sui processori Intel di 14a generazione, i dettagli ufficiali e i benchmark devono ancora essere svelati. Il mondo tecnologico attende con ansia l’annuncio ufficiale di Intel, sperando di poter dare un’occhiata più da vicino al futuro della potenza di elaborazione dei desktop.