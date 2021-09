Intel Alder Lake, emerge la lineup completa delle varianti da 35W

I processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione dovrebbero debuttare nell’autunno di quest’anno per competere con le migliori CPU sul mercato. Abbiamo già visto le presunte specifiche per i chip della serie K e oggi FanlessTech ha condiviso le potenziali specifiche per i modelli della serie T.

I modelli della serie K di Intel in genere attirano tutta l’attenzione perché sono dotati di velocità di clock più elevate e sono sbloccati per l’overclocking. Tuttavia, le varianti della serie T sono molto apprezzate tra i consumatori che mirano a costruire sistemi piccoli e compatti a basso consumo energetico.

Alder Lake, come ormai saprete, è un chip desktop ibrido formato dai core Golden Cove e Gracemont. Il primo affronta i carichi di lavoro più intensivi, mentre il secondo è dedicato alle attività quotidiane. Una patch ha rivelato fino a 12 diverse configurazioni per Alder Lake, ma potrebbero essercene di più o di meno, a seconda di quanto Intel vuole ampliare la gamma.

Alder Lake sarà un game changer poiché è il primo processore consumer a supportare interfacce di nuova generazione, come DDR5 e PCIe 5.0. Pertanto, Alder Lake utilizzerà un nuovo socket, il socket LGA1700 con un aumento del 41,7% dei pin per ospitare le nuove funzionalità e connettività.

Il Core i9-12900T avrebbe la stessa configurazione 8+8 del Core i9-12900K. Tuttavia, Intel dovrebbe ridurre i clock operativi per mantenerlo entro il TDP di 35 W. Secondo FanlessTech, il Core i9-12900T è dotato di un boost clock di 4,9 GHz, che è solo 300 MHz inferiore rispetto alla sua controparte della serie K. Con ogni probabilità avrà anche un clock di base inferiore alla controparte, ma non siamo a conoscenza del valore.

Apparentemente, il Core i7-12700T potrebbe avere un boost clock di 4,7 GHz, rispetto ai 5 GHz dell’Intel Core i7-12700K, quindi sembra avere la stessa riduzione di 300 MHz del modello Core i9.

I modelli Core i5 e i3 subirebbero il maggiore impatto in termini di prestazioni. Secondo quanto riferito, il Core i5-12600K, che ha un TDP di 125 W, ha sei core Golden Cove e quattro core Gracemont. Con il Core i5-12600T, invece, sembra che Intel abbia eliminato del tutto i core Gracemont. Quindi oltre al boost clock inferiore di 300 MHz, il Core i5-12600T ha anche un numero di core totale inferiore (sei invece di dieci).

I rumor hanno indicato il 19 novembre come data di lancio dei processori Alder Lake. Tuttavia, le varianti della serie T generalmente escono più tardi: FanlessTech ritiene che i processori Alder Lake da 35 W potrebbero arrivare all’inizio del 2022.