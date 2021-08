Intel Alder Lake, fotografato il prototipo di una scheda madre Z690

Un utente del forum Bilibili (come riportato da La Frite David) ha condiviso la foto di un presunto prototipo di una scheda madre di fascia alta con chipset Z690 per i processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione. Il leak consente di dare un primo sguardo al nuovo socket LGA1700, il quale dovrebbe ospitare almeno due generazioni (Alder Lake e Raptor Lake) di CPU della compagnia di Santa Clara.

Il produttore della misteriosa scheda madre è sconosciuto, ma è evidente che si tratta di un prodotto costoso a giudicare dal suo sottosistema di alimentazione. Il prototipo, infatti, è dotato di 20 fasi, quindi probabilmente si tratta di un articolo indirizzato agli overclocker e agli appassionati. Essendo un versione non definitiva mancano diversi componenti, come il meccanismo di blocco, i connettori di alimentazione EPS a otto pin e gli header delle ventole. Stando agli ultimi rumor, sembra che le varianti appartenenti alla serie K di Alder Lake, inclusi Core i9-12900K, Core i7-12700K e Core i5-12600K, dispongano di un PL2 da 228W.

Da quello che possiamo notare, la scheda madre sembra possedere uno slot di espansione PCIe x16 e fino a tre slot M.2. Alder Lake dovrebbe supportare lo standard PCIe 5.0, ma attualmente anche le migliori schede video non beneficiano della maggiore larghezza di banda di PCIe 4.0, almeno nel mercato consumer. Se Alder Lake avrà il supporto PCIe 5.0, probabilmente vedremo l’arrivo degli SSD PCIe 5.0 prima delle GPU.

I primi SSD aziendali PCIe 5.0, almeno realizzati dal noto produttore Samsung, non saranno disponibili sino al secondo trimestre del 2022. Stando agli ultimi rumor, Intel dovrebbe lanciare i chip Alder Lake delle serie K e KF e il corrispondente chipset Z690 tra il 25 ottobre e il 19 novembre. Se il chipset Z690 supporterà l’interfaccia PCIe 5.0, sfortunatamente per allora non saranno ancora disponibili sul mercato degli SSD per sfruttare la velocità del nuovo standard.

Insyde, uno sviluppatore UEFI, ha già iniziato a convalidare i chip Alder Lake. Inoltre, alcune persone hanno iniziato a vendere sottobanco qualification sample di Core i9-12900K e schede madri B660 in Cina, dando quindi credito alle voci secondo le quali Alder Lake potrebbe debuttare nel corso del prossimo autunno.