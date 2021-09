Intel Alder Lake, MSI svela la data di uscita ufficiale delle prossime CPU?

I leak riguardo le prossime CPU Intel sono sempre più frequenti mentre il rilascio della dodicesima generazione di processori, Intel Alder Lake, si avvicina. Nessuna data di rilascio ufficiale è stata ancora confermata, ma MSI ha fatto un annuncio nelle ultime ore e sembra che l’azienda punti fortemente al 4 novembre come data di uscita delle nuove CPU.

MSI ha rilasciato un modulo che consente agli utenti di richiedere il kit di aggiornamento gratuito per i propri dissipatori a liquido Coreliquid. Il kit fai da te è un aggiornamento da montare al proprio sistema di raffreddamento in modo tale che si adatti al prossimo socket Intel LGA1700, quello che arriverà con le nuove CPU Intel Alder Lake. Sebbene MSI non abbia menzionato una data di rilascio specifica né per la CPU né per i kit stessi, il processo di richiesta sarà aperto solo a partire dal 4 novembre.

Photo credits: MSI

Al lancio della famiglia Alder Lake saranno disponibili almeno tre nuovi processori: Core i9-12900K, Core i7-12700K e Core 15-12600K. Possiamo anche aspettarci di vedere il lancio delle CPU della serie KF nella stessa data o subito dopo. Questi processori non dispongono di grafica Intel Xe integrata come fanno le CPU della serie K.

Secondo indiscrezioni e primi benchmark, Intel Core i9-12900K offrirà un base clock di 3,2GHz e un boost clock di 5,2GHz. Questo è ottenuto da un mix di 8 P-Core/8 E-Core e 24 thread. Le altre unità variano in termini di specifiche, ma tutte hanno un TDP di 125 W.

I processori Intel Alder Lake-S richiederanno anche nuove schede madri Z690 e con il prossimo socket LGA1700. Sebbene la data di rilascio di queste schede madri rimanga sconosciuta, è abbastanza sicuro presumere che saranno disponibili quando il mercato potrà mettere le mani effettivamente sugli Alder Lake.

Dei rumor precedenti indicavano il 19 novembre come data di rilascio ufficiale per la prossima generazione di processori Intel. È possibile che si trattasse solo di una previsione sbagliata, ma è altrettanto probabile che Intel abbia deciso di accelerare la data di rilascio e anticiparla di qualche giorno. Tuttavia, è importante ricordare che qualsiasi notizia trapelata fino ad ora deve essere presa con le pinze: bisogna attendere notizie ufficiali da parte di Intel, che probabilmente arriveranno all’evento Intel Innovation del 27-28 ottobre.