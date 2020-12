Intel Alder Lake-S, 16 core e 24 thread per la prima CPU desktop ibrida del brand

La CPU top di gamma della famiglia di prodotti Alder Lake-S di Intel destinata al mercato dei desktop potrebbe essere apparsa nel database di Geekbench. Il punteggio riguarderebbe un engineering sample ancora lontano dall’essere pronto al lancio, tuttavia questo ci permette di dare una prima occhiata a cosa Intel ha in serbo per le sue future CPU.

Chi poteva scovare le specifiche dell’ancora non annunciata CPU se non il famoso leaker @TUM_APISAK di cui spesso riportiamo i ritrovamenti? L’utente Twitter avrebbe scovato una delle CPU Intel Core di 12° Gen, basata su architettura Alder Lake-S e prodotta a 10nm nel database di Geekbench 5.

Il sample in questione utilizza l’architettura ibrida Alder Lake-S in configurazione 16 core e 24 thread. Lo strano rapporto tra core e thread è dato dalla presenza all’interno del chip di 8 core di tipo Golden Cove e dotati di hyperthreading in accoppiata ad altri 8 core Gracemont che invece non supportano tale tecnologia.

Il database di Geekbench mostra inoltre una frequenza base decisamente bassa che si ferma a soli 1,4GHz, confermando che si tratta di un primo prototipo ancora lontano dall’essere pronto alla presentazione ufficiale. Tuttavia potrebbe anche trattarsi di un dato rilevato in modo sbagliato, esattamente come la frequenza di boost che secondo il benchmark raggiungerebbe l’impossibile valore di 17,6GHz.

La CPU, identificata come “GenuineIntel Family 6 Model 151 Stepping 0” sarebbe dotata di 30MB di cache L3 e 12,5MB di cache L2. Il chip è stato testato sulla piattaforma interna Intel Alder Lake-S ADP-S DDR4 CRB, la quale dovrebbe essere costituita da una scheda madre LGA 1700 e 16GB di RAM, anche se non è possibile confermare al momento se si tratti di DDR4 o DDR5.

Il chip Intel Alder Lake per desktop ha ottenuto 996 punti in single core e 6931 punti nel test multi core. Non c’è nulla di cui essere entusiasti tuttavia, considerando le velocità di clock, era prevedibile.

Quando i chip finali saranno pronti per il lancio vedremo sicuramente un enorme miglioramento delle prestazioni. Al momento, ad ogni modo, tutto ciò che possiamo estrapolare da questo leak sono alcune specifiche ed il fatto che Intel abbia effettivamente iniziato a preparare la sua famiglia di core di dodicesima generazione per il lancio previsto entro la fine del 2021.