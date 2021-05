Intel Alder Lake-S, avvistate le specifiche di uno specifico modello

Con l’avvicinarsi della seconda metà dell’anno, periodo durante il quale dovrebbero debuttare sul mercato le CPU Intel di dodicesima generazione, conosciute anche con il nome in codice Alder Lake, continuano ad arrivare speculazioni e nuovi leak su questa attesa linea di processori.

Ricordiamo Alder Lake-S passerà alla storia di Intel come il primo processore desktop x86 ibrido che accoppia core ad alte performance e ad alta efficienza. Inoltre, sarà la prima CPU desktop della compagnia di Santa Clara a sfruttare il nuovo processo produttivo a 10nm. Inoltre, Alder Lake-S sarà accompagnato dal nuovo chipset Z690, il quale dovrebbe introdurre diverse novità, come il supporto alle memorie DDR5 e all’interfaccia PCI Express 5.0 e utilizzerà il socket LGA 1700.

Recentemente, i colleghi di Igor’s Lab hanno pubblicato le specifiche complete della CPU avente il nome in codice Core-1800. Stando a queste, che trovate a corredo delle notizia, si tratta di un engineering sample (ES2) stepping B0, quindi sicuramente saranno apportate ulteriori modifiche al chip, soprattutto relative alle frequenze.

Credit: Igor's Lab

Ad ogni modo, attualmente il processore ha un clock base relativamente basso di 1.800 MHz, ma che è in grado di aumentare sino a 4,6GHz su due core, fino a 4,4GHz su quattro e 4,2GHz su sei, mentre la frequenza di Boost su tutti i core attivi è di 4,0GHz. Nella schede non vengono menzionate le velocità di clock dei core Atom, ma nell’articolo si dice che arriveranno sino a 3,4GHz, ma solo su metà di essi (questo sample ne possiede otto). Per quanto riguarda i limiti di potenza, la CPU ha un TDP di 125W (Power Limit 1 – PL1) ma il valore PL2 è di ben 228W.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere pazientemente ancora diverse settimane per avere ulteriori dettagli ufficiali sulle prossime CPU Intel.