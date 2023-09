Nel corso di Innovation 2023 Intel ha svelato un nuovo processore Xeon Sierra Forest con la bellezza di 288 core. Per la precisione si tratta di 288 E-Core, quindi con un solo thread; il chip è pensato per ambienti scale-out, cloud-native e containerizzati.

I nuovi Xeon si basano su architettura Granite Rapids e usano un design chiplet, che permette di scalare meglio i processori in base alle necessità. I core sono prodotti con il processo Intel 3, mentre i due chiplet dedicati all’I/O sono prodotti con Intel 7. Intel è in grado di inserire fino a 144 core in un singolo chiplet e su Sierra Forest è possibile inserirne fino a tre, per un totale di 432 core.

In una CPU del genere larghezza di banda, temperature e TDP potrebbero essere un problema, motivo per cui potremmo non vederla mai, ma è tecnicamente possibile. I primi processori Sierra Forest arriveranno sul mercato nel primo semestre del 2024.

Dal canto suo, AMD offre già processori EPYC Bergamo con 128 e 256 basati su architettura Zen 4c; Sierra Forest si confronterà probabilmente con questi modelli, a meno che AMD non sveli a sorpresa chip basati su architettura Zen 4c per la prima parte del prossimo anno e di cui ancora non sappiamo nulla.

Intel ha poi condiviso alcuni dettagli anche sui processori Intel Xeon di quinta generazione Emerald Rapids, che come previsto saranno disponibili dal 14 dicembre.