Intel ha annunciato su Twitter l’apertura ufficiale del proprio museo virtuale, noto proprio come Virtual Intel Museum, un’interessantissima esperienza interattiva che vi permette di visitare uno spazio espositivo che copre oltre mezzo secolo di tecnologia, comodamente dal vostro browser web. A livello di interfaccia, la visita al museo ricorda un po’ la consultazione di Google Street View, quindi vi basterà puntare il mouse e cliccare verso la direzione in cui spostarvi, inoltre il punto di vista si sposterà seguendo il vostro puntatore. Inoltre, potrete guardarvi intorno con i tasti freccia, ma il movimento può essere davvero rapido, a seconda della vostra configurazione, e potrebbe causarvi qualche fastidio, soprattutto se soffrite di motion sickness o chinetosi come chi vi scrive. Personalmente, vi consiglio di usare il mouse.

Una volta andati al sito ufficiale, vi ritroverete all’ingresso del museo, con la possibilità di visitare anche l’Intel Store, negozio online dedicato sia ai dipendenti dell’azienda che ai visitatori, in cui è possibile acquistare merchandising ufficiale del marchio. Piccolo dettaglio divertente, potete entrare nel museo andando anche su Google Maps e navigando su Street View! Infatti, il museo esiste davvero e lo trovate a questo indirizzo: 2200 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054, Stati Uniti. Dunque, per un’esperienza ancora più immersiva, potrete attraversare la strada ed entrare nell’edificio come se vi trovaste davvero in California!

Starting today you can peek inside a chip-manufacturing fab and much more at our virtual @Intel Museum. It’s a fun way to explore 50+ years of world-changing #tech history. https://t.co/MZXELcC9ut #InternationalMuseumDay pic.twitter.com/gudkKxm3xc — Intel (@intel) May 18, 2022

Il museo presenta diversi filmati pop-up e altre informazioni relative alle sezioni che andrete visitando, ed è un’ottima occasione per scoprire o riscoprire la storia di uno dei marchi più celebri e importanti nel mondo dell’informatica, osservare l’evoluzione del design delle CPU che hanno reso Team Blue famoso in tutto il mondo e molto altro.

Non ci resta che invitarvi a visitare quanto prima il museo virtuale e godervi una passeggiata in oltre 50 anni di storia della tecnologia!