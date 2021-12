Intel Arc A380 e A350, i driver svelano i nomi delle GPU

I driver a volte tendono ad anticipare alcuni prodotti in arrivo. Ad esempio, questa settimana Intel ha pubblicato un nuovo set di driver per i suoi sistemi NUC di undicesima generazione all’interno del quale vengono già nominate le prossime GPU dedicate di terza generazione e le future CPU fino al 2025.

Oltre a elencare molti processori Intel esistenti e GPU integrate, nonché standalone, il file iigd_ext.inf dei nuovi driver menziona anche numerosi prodotti inediti (come riportato da VideoCardz e @Komachi_Ensaka), tra cui:

GPU dedicate Arc Alchemist ‘ DG2 ‘ (tutte e 32)

‘ ‘ (tutte e 32) Due GPU DG con nome in codice “ Elasti ” basate sull’ architettura Battlemage , le quali dovrebbero far riferimento alla gamma DG3 prevista per il 2023

” basate sull’ , le quali dovrebbero far riferimento alla gamma DG3 prevista per il 2023 CPU mobile Alder Lake (pronte per il lancio all’inizio del 2022)

(pronte per il lancio all’inizio del 2022) Processori Raptor Lake (previsti per il 2022)

(previsti per il 2022) Processori Meteor Lake (previsti per il 2023)

(previsti per il 2023) Processori Arrow Lake (presumibilmente previsti per il 2024)

(presumibilmente previsti per il 2024) Processori Lunar Lake (in arrivo nel 2025)

La scoperta dei nomi in codice (praticamente già conosciuti) è una buona conferma che questi prodotti sono effettivamente in fase di sviluppo. Inoltre, ora possiamo ipotizzare che le prossime CPU Intel presenteranno GPU integrate basate sulle architetture Alchemist (DG2) o Battlemage (DG3), non sul design Xe-LP (DG1) che Intel utilizza sia per Tiger Lake che per Alder Lake. Forse ancora più interessante, il driver menziona le famiglie grafiche inedite di Intel Arc A380, Arc A350, Arc A370M, Arc A350M e Iris Xe A200M.

Possiamo ipotizzare che i modelli della serie Arc A380 e Arc A350 siano GPU dedicate per desktop, mentre Arc A370M e Arc A350M saranno processori grafici per notebook. Invece, Iris Xe A200M potrebbe essere la famiglia di GPU integrate di nuova generazione di Intel (più probabile).

Il driver in questione è l’Intel Graphics DCH Driver per Intel NUC Kit 11th Gen versione 30.0.101.9999, firmato il 7 dicembre e pubblicato il 14 dicembre. @Komachi_Ensaka, che ha scoperto il driver (successivamente rimosso), suggerisce che il numero di versione 9999 indica che si tratta di un driver di test, anche se mantenere un driver beta sul sito ufficiale per giorni è piuttosto strano.