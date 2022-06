Dopo che la Intel Arc A380 è stata dapprima lanciata nel mercato cinese, nuovi benchmark di una delle prime recensioni indipendenti condivisi da Videocardz svelano finalmente le performance della scheda in un paragone con i modelli concorrenti di Nvidia e AMD. I primi risultati confermano nuovamente la necessità da parte della casa di Santa Clara nel dover ancora lavorare per migliorare i driver, che nel gioco non consentono alla GPU di esprimere adeguatamente le proprie potenzialità.

I benchmark sono stati eseguiti da un utente di nome Shenmedounengce, che ha utilizzato una piattaforma Intel equipaggiata con CPU Core i5-12400, scheda madre B660 e memoria RAM DDR4. Il confronto è stato fatto con le RX 6400 e 6500 XT di AMD, oltre alla RTX 3050 di Nvidia, tutti modelli di fascia bassa con cui Arc A380 mira a competere. Ricordiamo che la scheda video di Intel utilizza un chip grafico ACM-G11 dotato di 8 Xe-Core, insieme a 6GB di VRAM GDDR6 con bus a 96 bit e velocità di 15,5 Gbps, mentre infine la frequenza raggiunge un massimo di 2,45GHz in boost. Il modello provato dall’utente è la GUNNIR A380 Photon.

Fonte: Videocardz

Come successo per la versione mobile A730M, la Arc A380 desktop si dimostra da subito veloce nei test sintetici 3D Mark, superando entrambe le AMD RX 6400 e 6500 XT e piazzandosi al tempo stesso dietro la RTX 3050. Sia nei test Time Spy che Port Royal (il test che riguarda le performance con ray tracing), la Arc Alchemist di Intel è riuscita ad ottenere un punteggio praticamente doppio rispetto alle schede di AMD, mentre la RTX 3050 mantiene la prima posizione staccando la A380 di 1080 punti.

La situazione si ribalta però nei test coi giochi, tra cui sono inclusi Tomb Raider, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption II, League of Legends, PUBG e GTA 5. In ognuno di questi titoli la A380 è superata a 1080p sia dalle controparti AMD che Nvidia, segno che c’è ancora del margine di miglioramento per quanto riguarda l’ottimizzazione e la messa a punto dei driver. Non resta che attendere il lancio dei primi modelli anche nel nostro mercato, per scoprire le performance anche delle altre GPU; la speranza è che Intel, nel frattempo, riesca a migliorare nettamente le performance lavorando all’ottimizzazione dei driver grafici.