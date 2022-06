Nel corso di quest’estate, dovrebbero essere finalmente lanciate le prime schede video della gamma Arc Alchemist di Intel, che andranno a competere nella fascia media e bassa del mercato con le relative avversarie prodotte da brand storici come AMD e NVIDIA. Tuttavia, Intel sta preparando anche altri prodotti, di cui spesso e volentieri veniamo a conoscenza tramite leak e rumor.

In particolare, recentemente sul sito web della National Radio Research Agency (RRA) sudcoreana è stata individuata una certificazione inerente a una nuova GPU Arc. Il modello in questione non è stato ancora annunciato ma, dal nome, plausibilmente si tratterà di una variante desktop per workstation. Stiamo infatti parlando della A40 Pro che, con molta probabilità, sarà una scheda per workstation entry level, così come l’A40M in ambito mobile. Per quanto riguarda l’uscita, visto che l’azienda di Santa Clara si concentrerà nel lancio delle sue prime schede gaming nel corso di quest’estate, probabilmente dovremo attendere almeno sino a settembre per saperne di più.

Photo Credit: RRA/VideoCardz

Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato delle performance riscontrate con la scheda Arc A380, recentemente lanciata sul mercato cinese. Nonostante i risultati discreti nei benchmark sintetici, in game, probabilmente anche a causa di driver ancora non perfettamente ottimizzati, il prodotto è stato superato anche da una Radeon RX 6400. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nel nostro precedente articolo dedicato.

La scorsa settimana, Intel aveva pubblicato i requisiti di sistema inerenti alla sua nuova linea di schede grafiche Arc Alchemist per desktop, dove aveva elencato solo processori Core di decima, undicesima e dodicesima generazione, mentre erano completamente assenti le CPU AMD. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo alla nostra notizia.