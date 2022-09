Intel ha pubblicato alcune slide nelle quali elenca le specifiche complete delle sue prime schede video Arc Alchemist per desktop: Arc A770, Arc A750, Arc A580 e Arc A380. Ovviamente queste informazioni fanno riferimento alle specifiche consigliate, ma i partner dell’azienda potrebbero decidere di fornire prodotti personalizzati con frequenze più elevate e prestazioni superiori. Di seguito trovate la tabella completa:

Arc A770 Arc A750 Arc A580 Arc A380 Architettura ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 Tecnologia di processo TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Transistor (Milardi) 21.7 21.7 21.7 7.2 Dimensioni Die (mm²) 406 406 406 157 Xe-Core 32 28 24 8 GPU Core (Shader) 4096 3584 3072 1024 MXM Engine 512 448 384 128 RTU 32 28 24 8 Game Clock (MHz) 2100 2050 1700 2000 VRAM Speed (Gb/s) 17.5 16 16 15.5 VRAM (GB) 16/8 8 8 6 Ampiezza bus VRAM 256 256 256 96 ROP 128 128 128 32 TMU 256 224 192 64 TFLOPS FP32 (Boost) 17.2 14.7 10.4 4.1 TFLOPS FP16 (MXM) 138 118 84 33 Banda (GB/s) 560 512 512 186 TDP (Watt) 225 225 150? 75 Data di lancio Ottobre 2022? Ottobre 2022? Ottobre 2022? Giugno 2022

Così come evidenziato anche dalla nomenclatura, che rispecchia quella impiegata da Intel per i suoi processori Core, Arc A770 sarà il modello di punta, equipaggiata con il chip ACM-G10 con 32 core Xe (equivalenti a 4.096 stream processor) operanti a 2.100 MHz e dotato di 8 o 16 GB di memoria GDDR6 con una larghezza di banda di picco di 560GB/s. Arc A750 sarà un po’ meno potente: anche in questo caso la scheda sarà basata sulla GPU ACM-G10, ma con 28 core Xe (equivalenti a 3.584 unità di shading) operanti a 2.050 MHz e accompagnata da 8GB di memoria GDDR6 con una larghezza di banda di picco di 512GB/s.

Photo credit: Intel

Scendiamo di categoria con Arc A580, dotata di 24 core Xe (3.072 unità di shading) che funzionano a 1.700 MHz (oltre il 30% più lenta rispetto ad Arc A770). A completare la dotazione tecnica troviamo 8GB di memoria GDDR6 con una larghezza di banda fino a 512GB/s. Infine, unica già disponibile in vendita, Arc A380 è la proposta entry-level di Intel, caratterizzata dalla GPU ACM-G11 con otto core Xe (1.024 unità di shading) operanti a 2.000 MHz e collegati a 6GB di memoria GDDR6.

Purtroppo, al momento Intel non ha ancora annunciato né una data di lancio precisa né il prezzo delle schede Arc A770, A750 e A580. Tuttavia, in una recente intervista, un portavoce della società ha affermato che le schede saranno disponibili “molto presto”.