Dopo che Intel Arc A770 Limited Edition era stata avvistata in Germania qualche giorno fa, sia Arc A770 standard che Arc A750 sono ora comparse in un negozio online francese con i relativi prezzi. Le schede video dell’azienda di Santa Clara sono state ufficialmente lanciate sul mercato ieri, in contemporanea alla RTX 4090. Le due nuove arrivate Intel, che occupano il segmento top di gamma dell’offerta, mirano però a competere con la RTX 3060 della passata generazione, superata nella maggior parte dei titoli nei benchmark. Le schede Arc si comportano inoltre molto bene con XeSS attivo, ovvero la tecnologia di supersampling proprietaria, anche se dipendono molto dal resizable bar, senza la quale perderebbero un bel po’ di performance.

In Francia, Intel Arc A770 e A750 sono state messe in vendita nei negozi online di Topachat e LDLC, a un prezzo rispettivo di 459,99€ e 379,99€, con un leggero rincaro rispetto alle cifre previste. Il costo varierà ulteriormente con ogni probabilità nel nostro paese, ma non dovrebbe discostarsi troppo dai prezzi indicati. Il prezzo risulta a ogni modo più alto rispetto a quello consigliato negli Stati Uniti, dove Arc A770 è venduta a soli 349$, mentre Arc A750 costa 289$.

Intel sta a ogni modo dando la priorità ai modelli prodotti internamente, quindi potrebbe volerci ancora qualche settimana prima di poter vedere sugli scaffali i primi modelli custom realizzati dai partner. Le due GPU risulterebbero comunque più economiche di RTX 3060 Ti e Radeon RX 6700 XT, anche se speriamo che i prezzi scendano ulteriormente nel corso dei mesi. L’azienda deve anche risolvere i gravi problemi di gioventù che affliggono i driver, i quali in alcuni casi impediscono persino di visualizzare l’output video su certi monitor.