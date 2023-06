Intel ha deciso di abbandonare la sua ARC A770 Limited Edition, il modello da 16GB che rappresentava in teoria un punto di riferimento per le schede video della casa di Santa Clara. Non sarà più prodotta, quindi chi ne vuole una farebbe meglio ad affrettarsi.

Vale la pena notare che stiamo parlando dell’unico modello da 16GB nel catalogo Intel, dove resta quindi solo la Arc A770 8GB. Intel però continuerà a fornire le GPU ai partner, che a loro volta potrebbero decidere di continuare a produrre una loro versione della A770 da 16GB.

Intel non ha dato spiegazioni sul motivo di questa decisione, che riguarda comunque solo lo specifico modello e non ci dice nulla sull’evolversi delle schede video marchiate Intel.

Forse Intel ha semplicemente deciso che per questo primo passo nel mondo delle GPU non aveva senso continuare a produrre un’edizione speciale, lasciando quelle già prodotte a collezionisti e appassionati.

Per il resto, l’azienda sta naturalmente guardando al prossimo passo, cioè a qulle GPU Battlemage attese per l’anno prossimo e che, speriamo, innalzeranno il livello di sfida verso AMD e Nvidia.