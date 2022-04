Il sito web indiano di Dell presenta una pagina dedicata alla nuova workstation mobile Precision 5470, equipaggiata con un processore Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake-H) fino a 14 core (6 P-core e 8 E-core) che può essere accompagnato ad un massimo di 64GB di memorie DDR5-5200 e fino a 4TB di SSD NVMe. Tale macchina era prevista originariamente solo con una scheda grafica professionale NVIDIA RTX A1000 4GB a bordo, ma a quanto pare esiste una variante dotata di una delle nuovissime GPU Intel.

Photo Credit: Dell

Infatti, il notebook è disponibile anche con l’inedita Arc Alchemist A370M Pro di cui non conosciamo le specifiche complete, ma, presumibilmente, offrirà 128 Execution Unit (equivalenti a 1.024 Stream Processor) così come la sua controparte A370M per il mercato consumer. Come nel caso delle schede grafiche degli altri maggiori produttori (NVIDIA e AMD), la differenza più rilevante tra un prodotto dedicato al mercato retail e quello professionale è costituita dai driver, che permettono di sfruttare parti tipicamente disattivate, nonché garantire la massima stabilità e longevità.

Una caratteristica molto importante dei driver per le schede video professionali è data dalle certificazioni degli ISV (Independent Software Vendor), che confermano la piena compatibilità con determinati programmi critici indispensabili per i professionisti. Attualmente, né Intel né Dell hanno rivelato quali ISV abbiano fornito le loro certificazioni, ma Dell sostiene che le sue workstation Precision “sono testate per garantire che le applicazioni ad alte prestazioni su cui fate affidamento ogni giorno funzionino senza problemi” e che queste certificazioni “coprono le applicazioni software indipendenti più popolari“.

Photo Credit: Dell

Al momento, non sappiamo quando Dell Precision 5470 con GPU Intel Arc Alchemist A370M Pro sarà disponibile in Italia e, soprattutto, a che prezzo.

Nella giornata di ieri, vi abbiamo anche parlato di alcuni rumor inerenti alla presunta scheda grafica entry level desktop Arc 310, la quale dovrebbe offrire prestazioni paragonabili alla Radeon RX 6400. Per ulteriori dettagli inerenti all’argomento, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.