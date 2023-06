Intel ha annunciato l’introduzione di due nuove schede grafiche, Intel Arc Pro A60 e Pro A60M, che vanno ad ampliare la linea di prodotti professionali Intel Arc Pro A-series. Queste GPU offrono un significativo incremento delle prestazioni rispetto ai prodotti precedenti e sono specificamente progettate per gli utenti di workstation professionali, offrendo fino a 12 GB di memoria video (VRAM) e il supporto per quattro display con HDR e Dolby Vision. Non manca il supporto al Ray Tracing.

Secondo Intel, le GPU Intel Arc Pro A60 e A60M raddoppiano le caratteristiche funzionali e prestazionali dei prodotti esistenti. Vantano 16 linee PCIe, 384 GBps di larghezza di banda, 256 unità AI Xe Matrix Extension (XMX) dedicate e 16 unità di ray-tracing. Inoltre, offrono un supporto completo per la codifica e la decodifica dei media.

Intel spera che il pubblico scelga le Arc Pro per le attività professionali, e per renderle più interessanti offre driver rilasciati trimestralmente che garantiscono una continua ottimizzazione delle prestazioni. Le schede sono certificate ISV1 per le principali applicazioni workstation nei settori dell’architettura, dell’ingegneria edile, del design e della produzione. Tra le applicazioni certificate troviamo Autodesk 3ds Max, Autodesk AutoCAD, Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor, Autodesk Maya, Bentley MicroStation, Dassault Systèmes SOLIDWORKS, Nemetscheck VectorWorks, PTC Creo, Siemens NX e Siemens Solid Edge.

La GPU Intel Arc Pro A60 per le workstation desktop sarà disponibile nelle prossime settimane presso i distributori Intel autorizzati, mentre la GPU Intel Arc Pro A60M per i sistemi mobili sarà disponibile nei prossimi mesi. Sono in arrivo anche prodotti di HP, Dell e Lenovo con queste schede.