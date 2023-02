Novità interessanti sul fronte delle schede video Intel Arc, non solo per quanto riguarda i driver, che come vedremo tra poco hanno migliorato parecchio le prestazioni rispetto al lancio (almeno secondo i dati condivisi da Intel), ma anche per le GPU: la società di Santa Clara ha infatti annunciato un taglio di prezzo per la Arc A750, che passa ora a 250 dollari; il taglio dovrebbe arrivare anche per il mercato europeo e, pur non conoscendo le cifre, ci possiamo aspettare la stessa differenza percentuale (un calo quindi del 15% circa). Da notare poi che questo sarà relativo al modello “Limited Edition” di Intel, l’unico per cui l’azienda può controllare il prezzo, mentre per le schede custom la decisione spetta ai partner.

Dopo il lancio delle GPU lo scorso ottobre, Intel si è concentrata parecchio sullo sviluppo dei driver, rilasciando tre versioni WHQL e almeno quattro Beta, l’ultima delle quali identificata dal numero 4090. stando a quanto condiviso, quest’ultima versione dei driver migliora parecchio le performance delle schede Intel Arc, al pari di un salto generazionale. Nei titoli DirectX 9, su cui Intel punta molto visto i giochi che ancora li sfruttano (primi tra tutti CS:GO e League of Legends), gli FPS medi a 1080p sono aumentati del 43%, mentre il 99esimo percentile è salito del 60%. In Quad HD l’aumento del framerate medio è del 35%, mentre per il 99esimo percentile si parla di un +52%. Dando uno sguardo ai grafici vediamo come il peggiore dei giochi, Stellaris, sia passato da 75 FPS a 130 FPS (+75%), mentre Half Life 2 è salito da 400 FPS a 600 FPS (+77%); su League of Legends il miglioramento è più contenuto ma comunque importante e si assesta sul 45%. Al di là degli FPS, l’aumento del 99esimo percentile dovrebbe garantire un’esperienza di gioco più fluida e consistente, con frametime più stabili.

Intel ha poi parlato anche di XeSS, la tecnologia che punta a dare battaglia a NVIDIA DLSS e AMD FSR e che al momento è presente un 35 giochi tra cui Dying Light 2, Call of Duty Modern Warfare II e Warzone 2.0, Shadow of the Tomb Raider e Hi-Fi Rush, nonché del rapporto con la concorrenza, in particolar modo in riferimento alla RTX 3060. Con i miglioramenti garantiti dalla nuova versione dei driver e il taglio di prezzo la Arc A750 offrirebbe un valore il 52% maggiore rispetto alla entry level NVIDIA.

Ovviamente non è tutto rose e fiori e ci sono ancora alcuni problemi che Intel deve risolvere, ma si tratta pur sempre delle prime GPU immesse sul mercato dall’azienda, inoltre il supporto in termini di sviluppo driver è davvero impressionante e i miglioramenti importanti: forse le Intel Arc non saranno tra le migliori schede video, ma stanno pian piano diventando un’opzione considerabile per sistemi entry level e di fascia media.