Le GPU Intel Arctic Sound-M erano state annunciate in sordina lo scorso marzo e, dopo qualche ulteriore dettaglio condiviso a maggio durante l’evento Intel Vision, ora sono state finalmente ufficializzate con il nome Intel Flex. La serie di GPU Flex è basata su architettura Xe HPG, progettata per datacenter e in particolare per compiti di cloud computing multimediale, cloud gaming, IA e metaverso, oltre a sviarti altri casi d’uso emergenti nel visual cloud.

Particolarità delle nuove Intel Flex è la presenza di un encoder AV1 basato su hardware, il primo inserito su una GPU per datacenter che permette di avere, rispetto alle soluzioni concorrenti, un throughput cinque volte superiore in transocodifica e due volte superiore in decodifica a metà della potenza (confrontando Intel Flex 140 e Nvidia A10), oltre a un miglioramento dell’ampiezza di banda di oltre il 30%. Le GPU sono basate su un massimo di quattro Xe Media Engine e, oltre a quanto già citato, offrono throughput di transcodifica di 36 flussi 1080p60 o di 8 flussi 4K60 per scheda (dati sempre rilevati su Intel Flex 140), supportano i codec HEVC, AVC e VP9 e, grazie alla funzione Intel Deep Link Hyper Encode, offre anche la transcodifica 8K60 in tempo reale per i formati AV1 e HEVC HDR.

“Siamo nel mezzo di una crescita esplosiva dei pixel guidata da un numero crescente di consumatori e di applicazioni, nonché da risoluzioni più elevate. L’infrastruttura dei data center di oggi è sottoposta a forti pressioni per elaborare, codificare, decodificare, spostare, archiviare e visualizzare le informazioni visive. La GPU Intel Flex Series è un progetto rivoluzionario che risponde in modo unico all’attuale domanda di capacità di calcolo fornendo flessibilità e scalabilità per le esperienze immersive di domani”. Ha dichiarato Jeff McVeigh, Intel vice president e general manager, Super Compute Group.

In ambito cloud gaming, le GPU Intel Flex sono convalidate su quasi 90 dei più comuni giochi Android di Google Play. A livello di performance, una sola GPU Flex 170 può raggiungere fino a 68 stream 720p30, mentre una Flex 140 può arrivare a 46 stream 720p30. I sistemi con GPU Flex debutteranno nelle prossime settimane tramite i partner principali, come HPE, Lenovo, SuperMicro, Dell e altri. I primi sistemi dedicati al cloud gaming si concentreranno sul mondo Android, mentre in futuro arriveranno anche soluzioni dedicate al cloud gaming su Windows, all’intelligenza artificiale e ai carichi di lavoro VDI.