Le schede grafiche Arc Alchemist di Intel si sono dimostrate degne di essere inserite nell’elenco delle migliori schede grafiche. E ora l’azienda sta preparando le sue GPU Battlemage per il 2024. Tra le varie attività c’è anche la distribuzione di alcuni strumenti di test ai partner, grazie ai quali si possono dedurre alcune informazioni.

Tra questi strumenti, Harukaze5719 ha scoperto gli interposer BGA2727-BMG-X3-6CH e BGA2362-BMG-X2, progettati appunto per testare le schede grafiche Battlemage. Due nomi, a rafforzare le voci secondo cui Intel starebbe preparando due schede, descritte come BMG-G10 (

Analizzando i due strumenti, tramite le specifiche disponibili, si capisce tra le altre cose che le GPU Battlemage hanno un packaging che è il 2,5% più grande rispetto ai chip attuali. Non è una cosa che dica granché – praticamente niente in effetti – ma manca ancora molto tempo prima di poter vedere le nuove GPU Intel.

Alcune cose però le sappiamo: Intel ha confermato che Battlemage sarà disponibile nelle versioni Xe2-HPG e Xe2-LPG. Pertanto, Battlemage non sarà presente solo nelle schede grafiche discrete, ma anche nei prossimi processori Intel, in particolare in Lunar Lake. Secondo un leaker, la soluzione grafica integrata in Lunar Lake potrebbe gestie ben otto core Xe, pari a 64 unità di esecuzione Xe Battlemage.

Intel Battlemage

Come con Alchemist, Intel non produrrà Battlemage da sola. Al contrario, il produttore ricorrerà nuovamente a TSMC per la produzione di Battlemage. Intel non ha confermato quale nodo TSMC utilizzerà per Battlemage, ma molti ritengono che si tratti di un nodo a 5 o 4 nm.

Se non ci saranno intoppi, Battlemage arriverà nel 2024. Finora, Intel non ha avuto un grande impatto come terzo attore nel settore delle schede grafiche, nonostante l’ampia disponibilità di Arc Alchemist e i tagli di prezzo. Tuttavia Alchemist è un buon primo passo, e sicuramente Intel ha l’esperienza e le risorse necessarie per apportare i miglioramenti necessari.