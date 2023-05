Una roadmap trapelata sembra confermare la cancellazione di uno specifico die Meteor Lake-S per la serie desktop. La roadmap, che va dal 2022 al 2026, è suddivisa nelle serie S, H, PX, M, U e N, fornendo uno spettro completo della serie Intel Core per i giocatori.

Da tempo si ipotizza che il chip Meteor Lake-S con 6 core Performance e 8 core Efficiency venga cancellato e sostituito con un Arrow Lake con la stessa configurazione. Se così fosse, ciò confermerebbe queste voci.

ntel Client CPU Roadmap, Fonte: OneRaichu

Sfortunatamente, il resto della roadmap è mascherato, quindi non è chiaro quali siano i piani di Intel per la serie di prossima generazione. Tuttavia, la roadmap fornisce alcune indicazioni sui piani di Intel per i prossimi tre anni circa.

Oltre alla parte MTL-S cancellata, si vociferava anche che Intel stesse preparando un chip 6P-Core e 16E-Core, che sarebbe stato offerto insieme ad Arrow Lake-S con configurazione 8P+16E. La serie di prossima generazione potrebbe non presentare un numero maggiore di core rispetto a Raptor Lake, ma il design dei core sarà aggiornato con le nuove architetture Lion Cove e Skymont.

È importante notare che si tratta solo di una roadmap trapelata e che nulla è stato confermato ufficialmente da Intel. Tuttavia, la roadmap fornisce alcuni spunti interessanti sui piani di Intel per la serie Core di prossima generazione.

Ecco alcuni dettagli aggiuntivi sulla roadmap trapelata: