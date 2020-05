Intel Capital investe 132 milioni di dollari in 11 startup tecnologiche

Intel Capital annuncia un nuovo piano d’investimento per un totale di 132 milioni di dollari in 11 startup nel settore tecnologico, premiate per le loro rivoluzionarie innovazioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale, nel calcolo autonomo e nell’apprendimento automatico.

Queste le parole di Wendell Brooks, vicepresidente senior di Intel Corporation e presidente di Intel Capital: “Intel Capital identifica e investe in startup eccezionali che si adoperano per migliorare il modo in cui lavoriamo e viviamo. Ogni nostro recente investimento ci spinge oltre i limiti nei campi innovativi quali la AI, l’analisi dei dati, i sistemi autonomi e i semiconduttori. Intel Capital è entusiasta di lavorare con queste aziende mentre affrontiamo uniti le sfide mondiali odierne e insieme collaboriamo per una crescita sostenibile e a lungo termine.”

Le realtà che entrano a far parte del portafoglio di Intel Capital sono: Anodot, Astera Labs, Axonne, Hypersonix, MemVerge, Lilt, Retrace, Xsight Labs, KFBIO, ProPlus Electronics e Spectrum Materials.

Anodot è stata fondata in California nel 2014 da David Drai, ex Direttore Tecnico di Akamai Technologies (una delle più grosse piattaforme di calcolo distribuito al mondo) insieme a Ira Cohen, ex Direttore Data Scientist in HP. Con sede a Redwood City (California), il suo campo è l’analisi di dati ed usa apprendimento automatico e intelligenza artificiale per il monitoraggio aziendale e il rilevamento di anomalie. Rileva e correla in modo indipendente le anomalie e le previsioni commerciali in tempo reale. Anedot possiede due brevetti statunitensi per gli algoritmi di rilevamento di eventi anomali basato sull’apprendimento automatico, specificatamente progettati per identificare ed analizzare rapidamente l’origine delle anomalie in grandi insiemi di dati. Le più importanti aziende del settore delle telecomunicazioni, finanza e digitale si affidano agli algoritmi di Anedot per gli avvisi contestuali e in tempo reale per rilevare fenomeni che incidono sull’economia aziendale. Alcuni esempi sono la riduzione della percentuale di successo, disaccordi coi clienti, prestazioni delle app e altre metriche aziendali. Aiutando i suoi partner aziendali, Anedot riesce a ridurre fino all’80% le risorse della gestione incidenti.

Astera Labs, con sede a Santa Clara (California), è una società di semiconduttori (senza fonderia) che sviluppa soluzioni di connettività appositamente progettate per sistemi incentrati sui dati, allo scopo di rimuovere le strozzature (bottleneck) in carichi di lavoro di calcolo intensivo come quelli nel campo dell’intelligenza artificiale e apprendimento automatico. La gamma di Astera Labs comprende circuiti integrati, schede e servizi per offrire una solida connettività per soluzioni che si basano su interfacce PCI-Express 4.0 e 5.0 e Compute Express Link, CXL.

Axonne con sede a Sunnyvale (California) sviluppa soluzioni di connettività ethernet di prossima generazione per il settore automotive. I design di Axonne si integrano nei sistemi delle auto connesse, come i sensori per la guida autonoma. I circuiti di segnali misti, gli algoritmi e l’elaborazione del segnale digitale proprietari aiutano con le applicazioni più impegnative, come guida autonoma e infotainment, che richiedono un elevato livello di sicurezza, affidabilità ed efficienza energetica adatte ai veicoli elettrici.

Hypersonix con sede a San Jose (California) offre una piattaforma di analisi autonoma basata sull’intelligenza artificiale, progettata per l’industria commerciale come negozi, ristoranti, hoteleria ed e-commerce. Nelle dinamiche decisionali queste realtà hanno bisogno di analisi approfondite ed in tempo reale da diverse fonti di dati, come le prestazioni aziendali o il traffico del sito web. La piattaforma di Hypersonix consente ai propri clienti di prendere decisioni più rapide e intelligenti per aumentare la redditività e la produttività, coinvolgendoli con una semplice ricerca vocale e/o testuale, restituendo una visualizzazione ed interpretazione dei dati.

MemVerge ha sede a Milpitas (California) ed è una softwarehouse che persegue la visione che ogni applicazione debba essere eseguita in memoria. La tecnologia software di MemVerge, Memory Machine, è alla base del Big Memory Computing, fornendo pool di memoria persistente condivisa di classe petabyte e servizi di gestione dati in modo che applicazioni data-centriche come AI, machine learning, analisi del mercato finanziario e in generale calcoli ad alte prestazioni (HPC) siano più facili da sviluppare, gestire e distribuire. Il servizio offerto da MemVerge con Big Memory riduce il costo della memoria, permettendo di ridimensionarlo e adattarlo con servizi snapshot come ZeroIO, duplicatori di memoria e recovery ultra rapide.

Lilt a sede a San Francisco e mira a rendere le informazioni globali accessibili a tutti grazie all’utilizzo di software e servizi di traduzione linguistica basati sull’intelligenza artificiale. I servizi di traduzione tradizionali possono richiedere molto tempo e denaro, impedendo alle aziende di tradurre tutte le informazioni che potrebbero essere utili. Il software di Lilt offre traduzioni accurate, localizzate ed economiche. Combinando la tecnologia di traduzione automatica neurale adattiva, un sistema di gestione delle traduzioni e traduttori professionisti, Lilt consente alle aziende di utilizzare la traduzione linguistica per ridimensionare i propri programmi di localizzazione, accellerare le strategie di mercato e migliorare l’esperienza globale dei clienti.

Retrace ha sede a San Francisco e ritiene che un uso più intelligente ed innovativo dei dati dentali della popolazione sia essenziale per ridurre l’incidenza delle malattie orali. Applicando l’intelligenza artificiale e altre tecnologie avanzate sulla sua piattaforma di analisi predittiva utilizza i dati in tempo reale per migliorare il processo decisionale per l’intervento orale. Retrace potenzia i piani sanitari, permettendo agli studi e pazienti di fornire e ricevere una cura odontoiatrica più economica, effettiva ed efficace.

Xsight Labs ha sede a Kiryat Gat, in Israele, e sta sviluppando una tecnologia innovativa e segreta per accelerare i carichi di lavoro di prossima generazione basati su cloud e ad alta intensità di dati, come apprendimento automatico, analisi dei dati e archiviazione disaggregata. Xsight Labs offre chipset dal design innovativo che migliorano la scalabilità, le prestazioni e l’efficienza.

KFBIO a sede a Zhejiang, Cina. È un’azienda biotecnologica specializzata in sistemi digitali per la gestione clinica patologica. Il suo scanner migliora i microscopi tradizionali con capacità e connettività digitali. L’elaborazione delle immagini mediche di KFBIO fa uso di big data, cloud computing e AI per scansionare e digitalizzare le stesse in modo rapido, efficace ed affidabile, rendendo più facile la condivisione per la consultazione medica remota con esperti e migliorando la velocità e l’accuratezza delle diagnosi del patologo.

ProPlus Electronics a sede a Shandong, Cina. È una società di automazione del design elettronico, EDA, specializzata in soluzioni avanzate di modellazione e rapide simulazioni di circuiti. ProPlus concorre a colmare il divario tra progettazione e produzione, con un software che rende più veloce la progettazione dei chip permettendo una produzione più elevata, così da consentire all’industria dei semiconduttori di creare dispositivi più potenti e diversificati.

Spectrum Materials ha sede a Fujian, Cina. È un fornitore di gas e materiali di elevata purezza per le fonderie dei semiconduttori. Ha uno dei più grandi stabilimenti di produzione di Germano a Quanzhou, nel Fujian. Guidata da esperti del settore, Spectrum Materials si dedica alla fornitura di speciali gas e materiali innovativi per le applicazioni di processi produttivi avanzati di tutte le fonderie di chip nel mondo.