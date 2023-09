Intel ha emesso alcune precisazioni sul recente annuncio riguardante il lancio dei suoi processori Intel Core Ultra, noti anche come Meteor Lake, e destinati ai PC desktop. Secondo quanto dichiarato durante Innovation 2023 da Michelle Johnston Holthaus, EVP e GM del Client Computing Group (CCG) di Intel, i processori Meteor Lake saranno disponibili solo in soluzioni desktop pre-assemblate, come gli All-In-One (AIO) e i Mini PC.

Questa limitazione ha generato una forte delusione negli appassionati, i quali attendevano con impazienza l’arrivo dei Meteor Lake su piattaforme con socket, per poterli installare sui propri PC.

Tale decisione sembra confermare le voci che circolavano già da tempo, indicando che i processori Meteor Lake per il socket LGA 1851 potessero essere stati cancellati o fortemente limitati. Questa notizia rappresenta una delusione per gli utenti che speravano in un’ampia disponibilità dei nuovi chip, su diverse piattaforme desktop.

Credit: Intel

Gli Intel Arrow Lake-S Desktop CPUs dovrebbero venire rilasciati nel secondo semestre del 2024 e prenderanno il posto della linea di processori Raptor Lake Refresh di 14a generazione e della piattaforma LGA 1700. D’altra parte, i Meteor Lake, sembrano destinati a essere impiegati principalmente su piattaforme con ball grid array (BGA), come AIO e Mini PC.

Aziende come ASUS, GMKTEC e Minisforum stanno già lavorando su Mini PC alimentati da CPU Meteor Lake, con l’obiettivo di presentarli attorno al CES 2024.

Questo cambiamento potrebbe anche portare a un notevole aumento delle prestazioni tra le generazioni, poiché Arrow Lake dovrebbe superare Raptor Lake Refresh sui PC desktop. Nonostante i benchmark trapelati mostrino un incremento delle prestazioni fino al 21% rispetto a Raptor Lake per una versione 8+16, è importante sottolineare che la lineup è ancora lontana dall’essere completata, e quindi i risultati effettivi potrebbero variare.

In ultima analisi, i Meteor Lake sembrano destinati a seguire il percorso di altre architetture CPU Intel, come Cannon Lake, Ice Lake, Tiger Lake e persino i futuri Lunar Lake, che saranno limitati principalmente alle piattaforme mobili, deludendo così quegli utenti desktop, che speravano in un’innovazione significativa nella loro categoria preferita.