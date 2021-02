Intel Comet Lake Refresh, avvistate le CPU in Malesia

Le recentemente annunciate CPU Intel Core i3 Comet Lake Refresh sono già arrivate in Malesia, stando ad un messaggio pubblicato su Reddit. Un utente ha condiviso le foto di quelle che sembrano essere due CPU Core i3-10105F all’interno di una confezione dallo stile diverso rispetto alle precedenti presso un rivenditore malese. Sicuramente, i chip saranno posti in magazzino così da essere disponibili per il lancio della nuova linea di processori, atteso per il prossimo mese insieme ai Rocket Lake di undicesima generazione.

La line up aggiornata di Core i3 andrà a integrarsi alla nuova linea di chip Intel Core i5, Core i7 e Core i9 basati su Rocket Lake. Come già affermato in precedenza dalla compagnia di Santa Clara, infatti, le CPU Core i3 non faranno parte della gamma Rocket Lake, ma saranno solamente aggiornate con la microarchitettura Comet Lake-S di decima generazione. Il modello Core i3-10105F avvistato in Malesia è dotato di quattro core, otto thread e offrirà una frequenza di base di 3,7GHz. Al momento non sappiamo quale sarà la GPU integrata, ma ci aspettiamo che si tratti di una Intel HD 630 o 610, o il suo Boost Clock. Dal punto di vista prestazionale, il salto in avanti compiuto rispetto al precedente Core i3-10100F, che viene fornito con un clock di base di 3,6GHz, sembra piuttosto basso. Tuttavia, speriamo che che l’i3-10105F abbia una frequenza di Boost molta più alto per competere con i 4,3 GHz dell’i3-10100F.

La linea Rocket Lake di Intel dovrebbe debuttare sul mercato il prossimo mese e ci aspettiamo che anche i modelli Comet Lake Refresh saranno lanciati nello stesso periodo. Il fatto che alcuni negozi abbiamo già ricevuto i prodotti indica che ormai la loro presentazione dovrebbe essere imminente.