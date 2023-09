Intel ha annunciato che oggi darà il via alla produzione di massa dei chip a 7nm basati su processo Intel 4 nell’irlandese Fab34, situata vicino a Leixlip. Si tratta di un passo importante tanto per Intel quanto per l’Europa, dato che nel vecchio continente finora non erano mai stati prodotti processori usando la litografia EUV.

La Fab34 è la seconda fonderia Intel ad avere l’attrezzatura necessaria per usare il processo Intel 4, dopo la fab D1 a Hillsboro, in Oregon. Secondo i report, il processo produttivo Intel 4 assicura frequenze il 21,5% più alte a parità di potenza, o necessita del 40% di potenza in meno a parità di frequenza rispetto a Intel 7 (che ricordiamo essere il processo che sfrutta i 10nm Enhanced SuperFin). Intel 4 garantisce anche una densità di transistor doppia rispetto a Intel 7 grazie all’uso della litografia EUV e dal Contact Over Active Gate (COAG) di seconda generazione e verrà usato per produrre i processori Intel Meteor Lake (in questo approfondimento vi abbiamo raccontato i dettagli), dedicati a laptop, mini PC e sistemi All in One.

La produzione verrà inaugurata nella Fab34 oggi alle 13:45 italiane, la cerimonia potrà essere seguita in diretta streaming direttamente dal sito Intel Newsroom. Sarà presenziata da Pat Gelsinger, CEO di Intel, Ann Kellher, direttore generale dello sviluppo tecnologico e Keyvan Esfarjani, direttore operativo globale.