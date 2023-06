Qualche giorno fa Intel ha annunciato un cambio di nomenclatura per i propri processori, che verrà attuato a partire dalla gamma Meteor Lake. A quanto sembra però dovremo attendere più del previsto, dato che i tanto vociferati Raptor Lake Refresh esistono davvero.

A confermarli è proprio Intel, con un posto sul social cinese Bilibili. Raptor Lake Refresh manterrà la nomenclatura attuale e darà il via alla 14esima generazione, quindi avremo “Intel Core i9-14900K” e così via; arriveranno sia su desktop che su notebook, qui in entrambe le varianti HX ad alte prestazioni e U ad alta efficienza.

Di Raptor Lake Refresh si parla già da tempo: la gamma era emersa in diverse roadmap trapelate già lo scorso anno. Considerando che Meteor Lake userà un nuovo socket, gli aggiornamenti BIOS rilasciati dai produttori di schede madri negli ultimi giorni con il supporto a “processori di nuova generazione” hanno praticamente confermato l’arrivo di queste CPU, ora ufficializzate anche da Intel.

Ciò che è strano è che, a quanto sembra, i Raptor Lake Refresh serie U arriveranno con una nuova nomenclatura e apparterranno ai “processori Intel Core di prima generazione”. Secondo quanto emerso da un Q&A, la scelta sarebbe legata al fatto che questi processori arriveranno in un secondo momento, tuttavia non spiega perché non viene usato il nuovo branding Core e Core Ultra.

Cosa aspettarsi da questo refresh? Probabilmente avremo frequenze più alte sia sui P-Core che sugli E-Core, inoltre non è da escludere un cambio di configurazione in termini di numero e tipologia di core; la speranza è che con le frequenze non aumentino anche i consumi, già problematici sui processori top di gamma Intel quando vengono spremuti al massimo. Per scoprirlo però dovremo attendere l’annuncio di tutte le specifiche e dei diversi modelli, attualmente ancora sconosciuti.