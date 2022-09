Si torna a parlare di Intel Arc Alchemist e in particolare delle schede grafiche desktop, per le quali, secondo la stessa azienda di Santa Clara, è assolutamente fondamentale abilitare la funzionalità Resizable Bar. Ricordiamo che Resizable BAR permette alla CPU di avere accesso a tutti i GB della VRAM della scheda grafica, migliorando le performance in alcuni carichi di lavoro con un impatto variabile a seconda dell’applicazione. Pur essendo da tempo una caratteristica standard dell’interfaccia PCI Express, essa non è stata particolarmente importante sino a che AMD non ha introdotto la tecnologia Smart Access Memory (SAM) con le sue schede grafiche Radeon RX 6000.

Già in passato, stando ad alcuni benchmark effettuati sul modello Arc A380, era piuttosto evidente il calo prestazionale che si otteneva disabilitando tale opzione. A quanto pare, a differenza di AMD e NVIDIA, che hanno avuto il tempo di ottimizzare la gestione della memoria per far fronte agli slot da 256MB di PCI-Express (invece di impiegare l’intera memoria grafica come un singolo blocco indirizzabile), il modello di gestione progettato da Intel si basa su trasferimenti veloci di grandi dimensioni, il che rende necessario l’attivazione di Resizable Bar. Per questo motivo, la società, nonostante abbia affermato di essere al lavoro sull’ottimizzazione dei driver per cercare di ridurre questo problema sulle configurazioni prive di tale possibilità, al momento consiglia, a chi possiede piattaforme più vecchie, di rivolgersi ad altri produttori.

Photo Credit: PC Games Hardware

In una recente intervista a PC Games Hardware e Digital Foundry, Tom Petersen e Ryan Shrout hanno inoltre confermato che Arc A770 sarà disponibile al lancio in due varianti (con 8 o 16 GB di VRAM), mentre la Limited Edition della scheda sarà distribuita unicamente con 16GB. Inoltre, il modello Arc A750 avrà 8GB di memoria a bordo.