Intel Core di decima generazione e Z490 appaiono su Amazon Italia

L’arrivo dei nuovi Intel Comet Lake-S, i processori di decima generazione dedicati al segmento desktop, è ormai alle porte; ora grazie ad Amazon abbiamo anche una data più precisa del loro possibile arrivo, nonché i prezzi che avranno le nuove CPU della casa di Santa Clara e le nuove schede madri con chipset Z490.

Dei nuovi processori Intel Core di decima generazione sappiamo ormai tutti i dettagli tecnici, annunciati qualche settimana fa. Tra le novità abbiamo il Turbo Boost Max 3.0, un IHS (Integrated Heat Spreader) di dimensioni maggiori e la tecnologia Thermal Velocity Boost, esclusiva del top di gamma 10 core / 20 thread Intel Core i9-10900K che, sfruttando il margine termico a disposizione, riesce a spingere per brevi periodi di tempo la frequenza massima della CPU fino a 5,3GHz.

I nuovi Comet Lake-S sono basati sul processo produttivo a 14nm, ma Intel è riuscita a spremere ancora di più i propri chip, offrendo un generale aumento delle prestazioni grazie a frequenze di boost più alte rispetto alle soluzioni di nona generazione. L’azienda ha poi lavorato per abilitare su tutta la gamma l’Hyper Threading, che dovrebbe consentire alle CPU di competere meglio con le dirette concorrenti di AMD, le cui soluzioni dominano attualmente le classifiche dei benchmark multi-thread.

Nelle ultime ore Amazon Italia ha aggiunto al proprio catalogo alcuni di questi nuovi processori, in questo modo siamo venuti a conoscenza sia dei possibili prezzi di vendita degli Intel Core di decima generazione che della loro disponibilità, fissata per il 21 maggio o 28 maggio 2020 a seconda del modello. Qui sotto vi indichiamo quali sono le CPU apparse su Amazon e i rispettivi prezzi di vendita, ma ci teniamo a sottolineare che non sappiamo in alcun modo se si tratta delle cifre definitive: Intel non ha ancora comunicato i prezzi di listino per l’Italia, valore su cui bisognerà basare le considerazioni che faremo in fase di recensione.

Intel Core i9-10900K – 744,19 euro su Amazon

Intel Core i9-10900KF – 704,27 euro su Amazon

Intel Core i9-10900 – 670,76 euro su Amazon

Intel Core i9-10900F – 630,84 euro su Amazon

Intel Core i7-10700K – 578,15 euro su Amazon

Intel Core i7-10700 – 499,92 euro su Amazon

Intel Core i7-10700F – 460,01 euro su Amazon

Intel Core i5-10600KF – 357,12 euro su Amazon

Intel Core i5-10400 – 279,37 euro su Amazon

Intel Core i5-10400F – 238,22 euro su Amazon

Intel Core i3-10320 – 249,82 euro su Amazon

Intel Core i3-10300 – 233,30 euro su Amazon

Intel Core i3-10100 – 188,84 euro su Amazon

Come anticipato dal titolo, oltre ai nuovi processori Intel Core di decima generazione su Amazon sono apparsi anche i primi modelli di schede madri Z490, in particolare appartenenti alle varie linee di Asus. Anche in questo caso la disponibilità è fissata per il 20 maggio 2020 e, come per le CPU, qui sotto vi riportiamo i modelli disponibili al preordine e i rispettivi prezzi. Anche in questo caso, vi ricordiamo che non sappiamo in alcun modo se si tratta dei prezzi definitivi.

Asus ROG Strix Z490-G Gaming (Wi-Fi) – 267 euro su Amazon

Asus ROG Strix Z490-F Gaming – 291 euro su Amazon

Asus ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi) – 444 euro su Amazon

Asus TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi) – 232 euro su Amazon

Asus TUF Gaming Z490-Plus – 220 euro su Amazon

Le indiscrezioni sui prezzi non si fermano ad Amazon: su Drako.it ad esempio troviamo la Asus ROG Maximus XII Extreme e la Gigabyte Z490 Aorus Xtreme, al momento inserite nel listino con un prezzo rispettivamente di 1140 euro e 930 euro. Ribadiamo ulteriormente che non sappiamo se si tratta dei prezzi definitivi, per i quali dovremo attendere l’effettiva disponibilità dei prodotti e le relative comunicazioni da parte dei vari produttori.

Se volessimo fare una considerazione generale, è indubbio che si tratta di cifre abbastanza elevate, ma è decisamente troppo presto per trarre delle conclusioni: non conosciamo né il prezzo di vendita definitivo dei vari componenti né le prestazioni che sono in grado di offrire le nuove soluzioni Intel Core di decima generazione. Non ci resta che aspettare di poter toccare con mano tutti questi componenti per poter effettuare i nostri classici benchmark e farvi sapere la nostra opinione.