Intel Core i5-10500H, trapela una strana CPU con 6 core e 8 thread

I processori AMD Ryzen 4000 destinati al settore Mobile hanno sicuramente scosso Intel, dal momento che la società di Sunnyvale mira al mercato dei notebook, dove Intel è rimasta a capo per anni. Ma la situazione potrebbe presto cambiare: alcune voci affermano che le CPU della famiglia Comet Lake-H potrebbero arrivare prima del previsto, e tra queste abbiamo anche il nuovo Intel Core i5-10500H.

Il “leaker” TUM_APISAK ha individuato e twittato una foto che porta molti a credere che Intel potrebbe essere intenzione di rilasciare un chip Core i5 con 6 core e 8 thread, pensato per dare battaglia ai nuovi Ryzen nel mondo Mobile.

Finora non abbiamo nulla di certo e, come sempre per questo genere di informazioni vi invitiamo a prendere come mere indiscrezioni questi dati. Detto questo, se quanto scoperto fosse corretto allora il prossimo Intel Core i5-10500H potrebbe essere il primo processore al mondo dotato di 6 core 8 thread.

Questo processore ha apparentemente una velocità di clock base di 2,5 GHz e potenzialmente ha un incremento all-core che dovrebbe assestarsi intorno ai 3 GHz. Se le specifiche dovessero essere confermate, l’Intel Core i5-10500H offrirà prestazioni simili all’i7-10750H, un processore con configurazione 6 core 12 thread.

Questa CPU potrebbe essere il modello più veloce nella decima generazione di Intel, tuttavia il suo concorrente diretto sarà molto probabilmente il Ryzen 5 4600H, che dalla sua offre 6 core 12 thread con un TDP di 45 Watt flessibile, che può essere configurato tra i 35 e i 54 Watt. Per adesso i dettagli sul TDP della CPU Intel Core i5-10500H non sono ancora trapelati.

Il Ryzen 5 4600H non è molto indietro in termini di IPC rispetto a Intel, tuttavia la sfida è decisamente accesa. L’Intel Core i5-10500H offrirebbe meno thread rispetto al Ryzen 5 4600H, ma è probabile che punterà molto sulle frequenze più alte per offrire prestazioni superiori. La soluzione di Intel dovrebbe poi costare meno del Ryzen 7 4800H, che però vanta una configurazione 8 core / 16 thread e un boost fino a 4,2 GHz – caratteristiche che rendono più interessante un confronto con soluzioni di fascia superiore che con questo Intel Core i5-10500H.