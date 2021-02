Intel Core i5-11400, in single core meglio dell’i9-10900K?

Continuano a spuntare giorno dopo giorno rumor e notizie sui nuovi processori Rocke Lake-S e sulla futura composizione dei listini. La lineup però è stata finora delineata in maniera sufficientemente precisa solamente nella fascia alta, con vari leak e benchmark riguardanti le CPU della gamma Core i9 e i7. Da alcuni test pubblicati su Geekbench pare esserci però un nuovo processore in arrivo in casa Intel e si tratta dell’Intel Core i5-11400. Questa CPU era già spuntata in qualche benchmark preliminare circa un mese fa con degli ottimi miglioramenti prestazionali, ora a quanto pare sarebbe pronta per essere lanciata ufficialmente.

Il processore è dotato di 6 core con il supporto all’HyperThreading, la stessa configurazione dell’i5-10400 e differisce da quest’ultimo per una frequenza operativa massima in boost superiore di appena 100 MHz (4.39 GHz contro 4.3 GHz). Il test è stato effettuato a bordo di una scheda madre ASRock Z590M Pro 4 con a bordo 16 GB di RAM DDR4 con frequenza a 2133 MHz. I risultati sono leggermente superiori a quelli del vecchio i5-10400: il confronto vede uno score in single core di 1490, che rappresenta un incremento prestazionale di circa il 34% rispetto alla precedente generazione, e in multi core di 6576, con un aumento più contenuto che si attesta attorno al 16%. Il confronto davvero interessante è però con il Core i9-10900K: il top di gamma della scorsa generazione raggiunge in single core un punteggio compreso tra i 1380 e i 1400 punti, circa il 7% in meno rispetto al nuovo Core i5 di Intel.

Questi dati però sono influenzati dalla frequenza operativa delle memorie, che come sappiamo possono incidere sulle prestazioni di un processore. Rimane comunque il fatto che questi punteggi rappresentano un ottimo punto di partenza per comprendere l’effettivo miglioramento prestazionale dei nuovi processori della casa di Santa Clara, con questa ultima generazione che sarà il canto del cigno per gli ormai ben rodati 14nm. Per quanto riguarda i prezzi ancora non sono disponibili dati o dichiarazioni ufficiali, ma con molta probabilità la fascia sarà la medesima dell’i5-10400, con un prezzo di listino che si aggirerà attorno ai 200$. A questo punto non ci resta che attendere il lancio ufficiale della nuova 11th gen di processori Core, che si vocifera sarà il prossimo 18 marzo.