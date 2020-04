Intel Core i7-1185G7, compaiono i benchmark del nuovo processore Tiger Lake-U

È stata scoperta una nuova CPU mobile, l’Intel Core i7-1185G7 di undicesima generazione, un processore Tiger Lake-U progettato per sostituire i chip Ice Lake-U di decima generazione, disponibili dallo scorso agosto.

L’indiscrezione si deve ai noti leaker @_rogame e @Tum_Apisak su Twitter, che hanno condiviso le specifiche e i benchmark del nuovo chip Tiger Lake-U.

L’i7-1185G7 vanta una configurazione 4 core/8 thread e include la nomenclatura “G7” di Intel, quindi è equipaggiato con una iGPU basata sull’architettura Xe. Pare che il chip abbia una frequenza base di 3,0GHz (un aumento di 700 MHz su Ice Lake) con lo stesso boost clock, tuttavia si tratta di un engineering sample; la versione finale della CPU potrebbe quindi riservare ulteriori sorprese, in quanto queste specifiche potrebbero non essere definitive.

Riteniamo che il successore dell’i7-1065G7 avrà frequenze più alte rispetto al suo predecessore, tuttavia siamo un po’ delusi dal numero dei core. Pensavamo che l’i7 di nuova generazione (anche se orientato all’efficienza, vista l’appartenenza alla serie U) avrebbe offerto almeno sei core. Ricordiamo comunque che si tratta di indiscrezioni e di un engineering sample, quindi le specifiche finali potrebbero essere differenti.

L’i7-1185G7 ha ottenuto 1296 punti in Graphics e 2922 punti in Physics, nel benchmark Time Spy, per un punteggio totale di 1414 punti. Risultati abbastanza bassi, ma ciò probabilmente dipende dal fatto che il chip ha eseguito tali test con una frequenza fissa di 3GHz, quindi è presto per giungere a conclusioni.

Questo chip verrà prodotto con il processo produttivo a 10nm, quindi con tutta probabilità sarà efficiente e scalderà poco, per non parlare dei vantaggi offerti dalla nuova microarchitettura Tiger Lake. Non vediamo l’ora di poterlo toccare con mano per scoprire tutte le sue potenzialità.